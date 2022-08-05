Комитет ООН вынес решение о том, что во Франции происходит нарушение прав мусульманок, которым запрещают носить хиджабы в школах. Об этом сообщает Daily Sabah. Подобные запреты нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый ООН.

Решение было принято в ответ на жалобу, полученную в 2016 году от француженки 1977 года рождения, которая предпочла скрыть свое имя. Женщина принимала участие в профессиональном тренинге в 2010 году, она прошла собеседование и сдала тест. Однако директор школы Ланжевин Валлон на юго-востоке Парижа отказался допустить ее до занятий из-за запрета на ношение религиозной символики в учебных заведениях.

Комитет ООН заявил, что «запрет на участие женщины на учебном курсе для взрослых в том случае, если она не откажется от хиджаба, нарушает свободу вероисповедания». Соответствующее заявление организация приняла еще в марте, однако истице оно было послано только сейчас. «Это важное решение, которое показывает, что Франции еще предстоит проделать работу для защиты прав человека и, в особенности, в сфере защиты религиозных меньшинств, особенно мусульман», — сообщил по этому поводу адвокат женщины Сефен Гуэз Гуэз.

Ранее эксперимент показал, что женщины в хиджабах сталкиваются с дискриминацией не только во Франции. Ученые из нидерландского Утрехтского института, из Оксфорда и из немецкого Центра изучения интеграции и миграции указали, что покрытым мусульманках приходится иметь дело с негативным отношением во время поисков работы в Германии и Нидерландах чаще, чем другим женщинам. В эксперименте приняли участие женщины с одинаковыми резюме и сопроводительными письмами, которые приложили к анкетам свои фотографии с покрытыми и непокрытыми головами. Они были призваны показать, как отличается отношение работодателей к соискательницам в хиджабах и без них в Испании, Германии и Нидерландах.

Исследование показало, что в Нидерландах ответы от работодателей получили 70% женщин с непокрытыми головами и всего 35% мусульманок в хиджабах. Похожий результат исследование дало в Германии, где ответы получили 53% непокрытых и 25% покрытых соискательниц. В Испании этот разрыв оказался значительно меньше, выяснили исследователи. Одна из авторов исследования в Утрехтском институте Валентина ДиСтасио заявила, что результаты эксперимента «большей частью показывают отсутствие прогресса и то, что представители этнических меньшинств продолжают сталкиваться с дискриминацией так же часто, как десятилетия назад. Она подчеркнула важность подобных исследований и их влияние на политику и законотворческие инициативы указанных стран.