Жителям России впервые стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, таких как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids, сообщают «Известия» со ссылкой на маркетплейс Wildberries.

Также на маркетплейсе теперь представлена обувь брендов, которые уже присутствуют в России, — Polaris, Lumberjack и Kinetix.

Спортивная и повседневная обувь для детей и взрослых представлена в сегменте качественного масс-маркета со средним чеком от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей. «С уходом международных fashion-брендов интерес к российскому рынку продолжает расти — в первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР, а наша онлайн-площадка позволяет им быстро выйти на большую аудиторию покупателей по всей стране», — расcказали в пресс-службе Wildberries.

Поставки товаров новых брендов осуществляются напрямую через официальное представительство. Подлинность продукции подтверждена в соответствии с требованиями цифровой маркировки.

По данным аналитической службы Wildberries, средняя стоимость покупки обуви в России составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. За период с августа 2021 года по август 2022 года количество обувных брендов, представленных в интернет-магазине, выросло в 2,4 раза.

В компании отметили, что перечень новых брендов полностью отвечает потребностям россиян в недорогой и качественной обуви.

В конце мая TRT на русском писал о готовности известных турецких брендов одежды открыть свои торговые точки в России, заменив ушедшие западные бренды. Речь идет о марках adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol, каждая из которых готова открыть в России не менее 100 магазинов. При этом на российском рынке уже есть популярные турецкие компании: в РФ уже продается одежда Mavi, DeFacto, Koton, а также французско-турецкого бренда LC Waikiki.

После начала войны в Украине с российского рынка ушли многие крупные продавцы одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Так, Россию покинули Adidas, Puma, Asos, Farfetch, H&M, Crocs, Uniqlo, Levi’s, Louis Vuitton, Cartier и Chanel, Hugo Boss, Hermes, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.