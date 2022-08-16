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Россиянам стали доступны более 200 турецких брендов качественной обуви
Жителям России впервые стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, таких как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids
Россиянам стали доступны более 200 турецких брендов качественной обуви
Россиянам стали доступны более 200 турецких брендов качественной обуви / Others
16 августа 2022 г.

Жителям России впервые стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, таких как Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids, сообщают «Известия» со ссылкой на маркетплейс Wildberries.

Также на маркетплейсе теперь представлена обувь брендов, которые уже присутствуют в России, — Polaris, Lumberjack и Kinetix.

Спортивная и повседневная обувь для детей и взрослых представлена в сегменте качественного масс-маркета со средним чеком от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей. «С уходом международных fashion-брендов интерес к российскому рынку продолжает расти — в первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР, а наша онлайн-площадка позволяет им быстро выйти на большую аудиторию покупателей по всей стране», — расcказали в пресс-службе Wildberries.

Поставки товаров новых брендов осуществляются напрямую через официальное представительство. Подлинность продукции подтверждена в соответствии с требованиями цифровой маркировки.

По данным аналитической службы Wildberries, средняя стоимость покупки обуви в России составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. За период с августа 2021 года по август 2022 года количество обувных брендов, представленных в интернет-магазине, выросло в 2,4 раза.

В компании отметили, что перечень новых брендов полностью отвечает потребностям россиян в недорогой и качественной обуви.

В конце мая TRT на русском писал о готовности известных турецких брендов одежды открыть свои торговые точки в России, заменив ушедшие западные бренды. Речь идет о марках adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol, каждая из которых готова открыть в России не менее 100 магазинов. При этом на российском рынке уже есть популярные турецкие компании: в РФ уже продается одежда Mavi, DeFacto, Koton, а также французско-турецкого бренда LC Waikiki.

После начала войны в Украине с российского рынка ушли многие крупные продавцы одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Так, Россию покинули Adidas, Puma, Asos, Farfetch, H&M, Crocs, Uniqlo, Levi’s, Louis Vuitton, Cartier и Chanel, Hugo Boss, Hermes, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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