Стартовали совместные армяно-американские военные учения
Маневры Eagle Partner продлятся неделю и завершатся 20 августа
Стартовали совместные американо-армянские учения / Reuters
16 часов назад

В Армении сегодня стартуют совместные с США военные учения Eagle Partner. Они продлятся неделю и завершатся 20 августа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Заявленные цели учений — повышение уровня взаимодействия и повышение готовности подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, а также обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Маневры предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на операции, связанные с медицинской эвакуацией.

Учения Eagle Partner проводятся уже в третий раз. До этого они проходили в 2023 и 2024 годах.

Напомним, что Армения с 2023 года отказалась от участия в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале 2024 года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о приостановке членства Армении в ОДКБ. В августе того же года Армения отказалась участвовать в запланированных учениях альянса в Кыргызстане.



