Учения Eagle Partner проводятся уже в третий раз. До этого они проходили в 2023 и 2024 годах.

Напомним, что Армения с 2023 года отказалась от участия в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале 2024 года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о приостановке членства Армении в ОДКБ. В августе того же года Армения отказалась участвовать в запланированных учениях альянса в Кыргызстане.





