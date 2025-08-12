В Армении сегодня стартуют совместные с США военные учения Eagle Partner. Они продлятся неделю и завершатся 20 августа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Заявленные цели учений — повышение уровня взаимодействия и повышение готовности подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, а также обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации.
В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Маневры предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на операции, связанные с медицинской эвакуацией.
Учения Eagle Partner проводятся уже в третий раз. До этого они проходили в 2023 и 2024 годах.
Напомним, что Армения с 2023 года отказалась от участия в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В феврале 2024 года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о приостановке членства Армении в ОДКБ. В августе того же года Армения отказалась участвовать в запланированных учениях альянса в Кыргызстане.