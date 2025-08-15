Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить европейских лидеров на возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, если его переговоры с Путиным на Аляске 15 августа принесут прогресс.
Выступая перед журналистами, Трамп сказал, что на встрече могут присутствовать он сам, Путин, Зеленский и «возможно» европейские лидеры.
«А может, и нет. Пока не знаю», — добавил президент.
Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский смогут договориться о мирном соглашении, если встретятся. При этом он уточнил: если его двусторонняя встреча с Путиным на Аляске пройдет плохо, «она закончится очень быстро». Но если разговор окажется успешным, «мир настанет скоро», отметил глава Белого дома.
По данным Axios, в ходе виртуальной встречи с Зеленским и рядом европейских лидеров 13 августа Трамп заявил, что его главная цель в Аляске — добиться прекращения огня и лучше понять перспективы полного мирного договора.
Источники Axios сообщили, что Зеленский предостерег Трампа: «Путину нельзя доверять», и призвал усилить давление на Москву, отвергнув любое юридическое признание территорий под российским контролем. Трамп, по сообщениям издания, отметил, что не может решать территориальные вопросы, но допустил, что обмен территориями может стать частью мирного соглашения. Он подчеркнул, что этот вопрос должны решать только Путин и Зеленский.
Будущие переговоры с Путиным станут первой личной встречей действующих президентов США и России с июня 2021 года, когда Путин встретился с Джо Байденом в Женеве. Это также будет первый визит российского лидера на Аляску с момента продажи этой территории США в 1867 году.
Трамп назвал встречу на Аляске ключевым шансом завершить войну. По его словам, исход переговоров может привести либо к миру, либо к их срыву за считанные минуты. Начало переговоров намечено на 11:30 по местному времени Анкориджа (22:30 по Анкаре и Москве).