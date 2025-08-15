Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить европейских лидеров на возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, если его переговоры с Путиным на Аляске 15 августа принесут прогресс.

Выступая перед журналистами, Трамп сказал, что на встрече могут присутствовать он сам, Путин, Зеленский и «возможно» европейские лидеры.

«А может, и нет. Пока не знаю», — добавил президент.

Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский смогут договориться о мирном соглашении, если встретятся. При этом он уточнил: если его двусторонняя встреча с Путиным на Аляске пройдет плохо, «она закончится очень быстро». Но если разговор окажется успешным, «мир настанет скоро», отметил глава Белого дома.

По данным Axios, в ходе виртуальной встречи с Зеленским и рядом европейских лидеров 13 августа Трамп заявил, что его главная цель в Аляске — добиться прекращения огня и лучше понять перспективы полного мирного договора.