США и Европа продолжают ежегодно отправлять в Россию миллиарды долларов, несмотря на санкции и публичное осуждение войны в Украине, говорится в расследовании CNN.

Товарооборот между США и Россией упал на 90% с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года, но в прошлом году Америка все же закупила российские товары на $3 млрд, отмечает канал. Евросоюз в 2024 году ввез из России товаров на $41,9 млрд, в основном энергоносителей.

Главная статья импорта США — удобрения. В первой половине 2025 года их закупили на $927 млн. Поставки палладия достигли $594 млн, а урана и плутония — $755 млн.

В Европе закупки сосредоточены на нефти, газе и ключевых металлах. Импорт нефти резко упал по сравнению с довоенным уровнем, однако Венгрия и Словакия продолжают покупать часть российской нефти. На импорт газа из РФ европейские страны за первый квартал 2025-го потратили $5,23 млрд — спрос на российское сырье остается высоким из-за роста цен, поясняет CNN.

Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в Европу — ее доля на рынке сжиженного газа ЕС в первом квартале 2025-го составляет 19% (по сравнению с 21% в 2021 году).

Евросоюз также покупает у Москвы удобрения, никель и черные металлы — уровень закупок упал по сравнению с 2021-м годом на 50%, но все еще остается существенным, отмечает американский канал.