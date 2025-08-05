Более 600 бывших израильских сотрудников спецслужб и военнослужащих, среди которых экс‑главы разведки «Моссада» и армии, обратились к Дональду Трампу с призывом повлиять на Израиль и прекратить войну в Газе. Они уверены, что это единственный путь спасти израильских заложников и прекратить кровопролитие в Газе.
В открытом письме авторы заявили, что Трамп пользуется доверием большинства израильтян и способен направить премьер‑министра Биньямина Нетаньяху «в нужное русло». Они утверждают, что ХАМАС уже не представляет стратегической угрозы, и что жестокость Израиля ничем не оправдана.
Бывшие силовики предупреждают: вторжение в Газу превратилось в опасное затяжное противостояние, которое лишает Израиль безопасности и подрывает его будущее.
Призыв прозвучал на фоне массовых уличных протестов в Израиле 4 августа. Поводом стали кадры истощенных заложников в Газе. Родственники пленных обвинили Нетаньяху в том, что он «ведет Израиль и похищенных к гибели».
Тем временем сам премьер 5 августа экстренно собирает военный кабинет, чтобы обсудить дальнейшие действия. По сообщениям СМИ, он склоняется к расширению наступления и захвату всей территории Газы, рассчитывая добиться освобождения заложников силой. Такой курс поддерживают крайне правые министры, выступающие против перемирия.
Переговоры о прекращении огня зашли в тупик. Израиль и США десять дней назад отозвали делегации из Дохи, обвиняя ХАМАС в провале диалога. Однако на самом деле именно Израиль в последний момент сорвал мирные переговоры.
США на словах выступают за полное прекращение войны, что подтвердил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Впрочем, какого-либо давления со стороны президента США на Израиль пока не было — лишь словесные призывы «начать кормить Газу». Трамп признал, что в секторе разразился голод, однако не предпринял каких-либо действий, чтобы заставить Тель-Авив снять блокаду.