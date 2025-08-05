Более 600 бывших израильских сотрудников спецслужб и военнослужащих, среди которых экс‑главы разведки «Моссада» и армии, обратились к Дональду Трампу с призывом повлиять на Израиль и прекратить войну в Газе. Они уверены, что это единственный путь спасти израильских заложников и прекратить кровопролитие в Газе.

В открытом письме авторы заявили, что Трамп пользуется доверием большинства израильтян и способен направить премьер‑министра Биньямина Нетаньяху «в нужное русло». Они утверждают, что ХАМАС уже не представляет стратегической угрозы, и что жестокость Израиля ничем не оправдана.

Бывшие силовики предупреждают: вторжение в Газу превратилось в опасное затяжное противостояние, которое лишает Израиль безопасности и подрывает его будущее.

Призыв прозвучал на фоне массовых уличных протестов в Израиле 4 августа. Поводом стали кадры истощенных заложников в Газе. Родственники пленных обвинили Нетаньяху в том, что он «ведет Израиль и похищенных к гибели».