Лидеры стран Евросоюза на саммите 20 марта условились поддерживать Украину, но не смогли договориться о том, как именно. Выделение 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Киева заблокировали Италия и Франция. Эти деньги должны были пойти на приобретение 2 млн артиллерийских снарядов.

В Риме заявили, что они не окончательно отказываются, а якобы хотят уточнить какие-то дополнительные финансовые подробности сделки. Французская сторона от комментариев вовсе отказалась. Bloomberg отмечает, что переговоры о военной помощи продолжаются, но позиции этих стран могут существенно затруднить оперативное принятие решений в ЕС.

Политолог Алексей Якубин считает, что мотивы для затягивания помощи Украине у Рима и Парижа разные. «Италия пытается показать, что она находится в фарватере политики Вашингтона. Там следят за действиями Трампа и ждут развития событий. Францию же волнует, кто и в каком объеме эти деньги будет выделять», — говорит TRT на русском эксперт.

Он также напомнил об инициативе ReArm Europe — программе на 800 млрд евро, которая позволит перевооружить ЕС и снизить его зависимость от НАТО. Между Германией и Францией мгновенно вспыхнули споры о том, кто на себя возьмет функцию получателей этих средств и о каких компаниях будет идти речь.

Аналогично и в вопросе предоставления помощи Украине. «Не исключено, что Париж будет пытаться переложить эту сумму или постарается предложить другую модель финансирования», — считает Якубин.

Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев обратил внимание TRT на русском на общие черты лидеров Франции и Италии: «Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони — адепты оральной дипломатии. Они делают громкие и эффектные заявления, но своим словом не дорожат. Мы помним, как Макрон упрекал Шольца, потому что Германия якобы недостаточно помогает Украине, хотя Берлин помогал тогда в разы больше Парижа».

По его словам, проблема с выделением помощи Киеву заключается в том, что нагрузка ложится в большей степени на сильные экономики: Францию, Германию, а также Италию.

«А это может вызвать внутриполитические проблемы, поскольку европейский обыватель сочувствует Украине, но он не хочет терять уровень жизни из-за того, что деньги идут на поддержку Киева, — поясняет эксперт. — Это вызывает внутриполитические проблемы. И согласование помощи происходит с задержками».

Что будет с фронтом?

Бесперебойные поставки военной помощи — это самое важное для Украины. Если ресурсы есть, то ВСУ могут обороняться, нет — российская армия будет наступать. Сегодня бои продолжаются по всей линии фронта. Россияне зашли в Новоселку на юге Донецкой области, свидетельствует карта Deep State. А также продвинулись на правом берегу реки Оскол недалеко от границы на севере Харьковской области.

Военные эксперты повторяют: удержание линии фронта для Киева критически значимо на фоне начала переговорного процесса с Москвой. Если Кремль будет иметь перевес сил, то у него не будет мотивации для прекращения боевых действий.

Промедление ЕС в вопросе выделения средств не приведет к немедленному дефициту боеприпасов, подчеркивает в разговоре с TRT на русском политолог Алексей Якубин. В Украину продолжают поступать пакеты военной помощи, одобренные экс-президентом США Джо Байденом. Также до фронта дошла еще не вся поддержка, выделенная ранее ЕС. Соответственно, нехватка ресурсов может стать заметной летом, когда все эти средства будут истрачены.

Украина не впервые сталкивается с расхождениями в заявленной и полученной помощи, также напоминает TRT на русском политолог Андрей Золотарев. Например, 9 мая 2022 года Джо Байден с помпой подписал законопроект о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину.

«Но все свелось к очень дозированным поставкам серьезного вооружения. Да, в Украину пришло довольно много бронетехники, стрелкового вооружения, боеприпасов, средств ПВО. Но давали ровно столько, чтобы Украина не пала, но и не победила на поле боя. Этот разрыв между словом и делом, к сожалению, присутствует все три года войны и не лучшим образом сказывается на положении дел на фронте», — отмечает Золотарев.

По его словам, если ЕС не согласует этот пакет помощи, то ударные возможности вооруженных сил Украины пострадают: «Если в худшие времена преимущество в снарядах у России было 10 к 1, то со временем оно сократилось до 2-3 к 1. Поэтому можно только гадать, каким может стать в дальнейшем это соотношение».

Челночная дипломатия

Москва и Украина проводят параллельные переговоры с США об урегулировании военного конфликта. Пока удалось договориться о том, что стороны 30 дней не будут бить по энергетической инфраструктуре. Следующие встречи ожидаются 23 и 24 марта в Саудовской Аравии.

«На этой неделе мы организуем технические группы для непрямых переговоров в Саудовской Аравии, когда обе стороны сидят в разных комнатах, и мы спрашиваем одну сторону: «Каковы ваши условия?». Затем идем к другой стороне и спрашиваем ее об их условиях, — заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. — Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде».

В вопросе дальнейшей военной помощи Украине многое будет зависеть от того, как пройдут эти переговоры, подчеркивает Якубин. «В США планировали быстро перейти к режиму полной остановки огня по всей линии размежевания. Но здесь возникло множество технических деталей, которые оказались до конца не проработаны. Поэтому принято решение сначала начать с запрета ударов по энергетической инфраструктуре», — напоминает TRT на русском эксперт.

По его словам, с моделью поэтапного прекращения огня также остается множество вопросов. Пока не очень понятно, кто именно будет следить за соблюдением этого режима. «Если говорить об ожиданиях от этой встречи, то у американцев есть цель закончить войну или, как минимум, установить перемирие. СМИ сообщали, что США стремятся добиться прекращения огня до 20 апреля. Думаю, что пока американцы придерживаются этой даты. Получится или нет — покажет время».

Оптимизм от переговоров может заключаться только в прекращении войны, если это не произойдет на условиях капитуляции Украины, говорит TRT на русском политолог Андрей Золотарев. «Единственный реальный вариант, хотя он и далеко не лучший, — заморозка огня по линии фронта. К слову, так закончилась Корейская война. Мир между Пхеньяном и Сеулом так и не был подписан, но перемирие длится уже более 70 лет».

Однако он напоминает, что Россия не отказывалась от ультимативного требования, чтобы Украина передала ей Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области в их административных границах. И поэтому здесь остается очень маленькое пространство для компромисса.

«Состав российской делегации также мне не внушает оптимизма, — подчеркивает эксперт. — Советник директора ФСБ Сергей Беседа, например, отвечал за подготовку войны в Украине. Но в принципе возможность для прекращения огня есть. В марте она ничтожна мала и находится на уровне 12%. Но в течение 2025 года шанс вырастает до 74%».