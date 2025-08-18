Кадры исхудавших детей и голодных семей в Газе вызвали возмущение во всем мире. Но в Израиле эти снимки почти не показывают. Опрос Израильского института демократии в июле показал: 79% еврейских израильтян заявили, что голод в Газе их «мало тревожит» или «совсем не тревожит».

Эксперт по СМИ Анат Сарагусти в беседе с Guardian объясняет: люди в Израиле просто не видят репортажей из Газы, они не знают масштабы голода или считают снимки постановочными.

«До недавнего времени считанные публикации выходили без цензуры израильской армии. За исключением нескольких газет вроде «‎‎Гаарец», крупные медиа Израиля полностью игнорировали гибель мирных жителей и детей в Газе. Израильская аудитория этого не видела», — сказала эксперт.

Ситуация начала меняться только в последние недели, когда мировая пресса стала массово писать о голоде. Под давлением всего мира некоторые телеканалы и газеты в Израиле впервые упомянули тему голода в Газе — но представили ее как спорный вопрос и отметили, что Биньямин Нетаньяху отрицает факт того, что палестинцы умирают от голода.

Израильтяне отрицают голод в Газе

Как отмечает Guardian, после 7 октября 2023 года израильское общество сосредоточилось на обсуждении заложников и военных целей. В этом контексте гуманитарный кризис в Газе отошел на второй план. Большинство израильтян считают войну «‎‎законной самообороной», хотя опросы показывают: люди начинают менять свою позицию, все больше жителей Израиля поддерживают сделку ради освобождения заложников.