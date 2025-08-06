«Хезболла» решительно отвергла призыв ливанского правительства к разоружению, назвав его «тяжким грехом», угрожающей суверенитету страны. В своем комментарии, опубликованном в среду, движение подчеркнуло, что считает призыв властей недействительным и будет действовать, «как будто его не существует».

«Правительство премьер-министра Навафа Салама совершило тяжкий грех, приняв решение, которое лишает Ливан оружия сопротивления израильскому врагу, — говорится в заявлении группы. — Поэтому мы будем относиться к этому решению так, как будто его не существует».

Накануне правительство Ливана провело заседание, на котором обсуждался вопрос о монополии государства на владение оружием, что фактически означает разоружение «Хезболлы». Премьер Салам заявил во вторник, что правительство уполномочило армию подготовить план по консолидации вооружений под контролем государства к концу этого года. Позже премьер-министр объявил, что рассмотрение этого вопроса отложено до среды.

Ливанское движение обвинило правительство в том, что данное решение продиктовано «ультиматумом спецпосланника США Тома Баррака». В июле американский дипломат представил Бейруту дорожную карту по разоружению «Хезболлы», отказавшись при этом дать гарантии прекращения израильской агрессии. Баррак прямо заявил, что Вашингтон не в силах «заставить» Израиль остановить военные действия на ливанской территории.