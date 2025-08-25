Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США Чарльза Кушнера после его письма с обвинениями, что власти страны «недостаточно борются с антисемитизмом». В Париже назвали эти слова «неприемлемыми» и «не соответствующими духу трансатлантического партнерства».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Рост числа антисемитских актов после 7 октября 2023 года — факт, который мы осуждаем. Французские власти прилагают максимум усилий, чтобы этому противостоять». Кушнер должен явиться в МИД в понедельник.

Сам дипломат, тесть Иванки Трамп, направил письмо Эммануэлю Макрону «из глубокой обеспокоенности».

«Антисемитизм всегда оставался раной Франции», — написал посол. Он подчеркнул, что ежедневно фиксируются нападения на евреев, осквернение синагог и школ, погромы еврейских магазинов. Кушнер призвал Макрона жестко применять законы о преступлениях на почве ненависти.

Он открыто призвал власти Франции отказаться от признания Палестины. По его мнению, заявления Парижа о признании палестинского государства якобы «подталкивают радикалов к насилию и угрожают евреям во Франции».

Он не уточнил, как именно признание Палестины угрожает евреям, а также не стал упоминать о катастрофической ситуации в Газе, которая сложилась из-за действий Израиля.