Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США Чарльза Кушнера после его письма с обвинениями, что власти страны «недостаточно борются с антисемитизмом». В Париже назвали эти слова «неприемлемыми» и «не соответствующими духу трансатлантического партнерства».
Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Рост числа антисемитских актов после 7 октября 2023 года — факт, который мы осуждаем. Французские власти прилагают максимум усилий, чтобы этому противостоять». Кушнер должен явиться в МИД в понедельник.
Сам дипломат, тесть Иванки Трамп, направил письмо Эммануэлю Макрону «из глубокой обеспокоенности».
«Антисемитизм всегда оставался раной Франции», — написал посол. Он подчеркнул, что ежедневно фиксируются нападения на евреев, осквернение синагог и школ, погромы еврейских магазинов. Кушнер призвал Макрона жестко применять законы о преступлениях на почве ненависти.
Он открыто призвал власти Франции отказаться от признания Палестины. По его мнению, заявления Парижа о признании палестинского государства якобы «подталкивают радикалов к насилию и угрожают евреям во Франции».
Он не уточнил, как именно признание Палестины угрожает евреям, а также не стал упоминать о катастрофической ситуации в Газе, которая сложилась из-за действий Израиля.
США поддержали позицию посла. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил CNN: «Да, мы полностью стоим за его словами».
Планы Франции признать Палестину вызвали резкую реакцию Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху направил Макрону письмо, где назвал этот шаг «наградой для ХАМАС».
Однако в Париже настаивают: признание Палестины должно оживить идею двух государств и приблизить мир на Ближнем Востоке. В сентябре Франция и еще несколько западных стран присоединятся к более чем 140 государствам, которые уже признали палестинскую независимость.
США и Израиль считают эту инициативу опасной и уверены, что она лишь усилит насилие. Макрон же настроен решительно, подчеркивая, что речь идет об «историческом обязательстве Франции перед справедливым и прочным миром».