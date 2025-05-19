Может прийти конец

«Пока что мы только сделали перерыв в наших ответных мерах против террористов и военных баз в Пакистане, в предстоящие дни мы оценим каждый шаг Пакистана, увидим, какую роль он взял на себя», — резко заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в телеобращении к нации.

Военное противостояние между Индией и Пакистаном длилось с 7 по 11 мая, после этого стороны договорились о введении режима прекращения огня. Договоренность остается довольно хрупкой, несмотря на то, что Нью-ели называет договоренность о прекращении огня бессрочной. Исламабад заинтересован в том, чтобы Индия взяла на себя обязательство соблюдать перемирие.

Однако слова главы индийского правительства не выглядели примирительными.

Он отметил, что военная операция «Синдур» лишь приостановлена, а вовсе не окончена и может возобновиться в любой момент, если нацбезопасность страны окажется под угрозой. Маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти подтвердил слова премьер-министра, подчеркнув, что «инфраструктура вооруженных сил и военные базы находятся в состоянии готовности».

По словам Моди, если между Нью-Дели и Исламабадом и состоятся переговоры, то только по вопросам терроризма и «возвращению Индии части Кашмира, оккупированного Пакистаном».

Глава индийского правительства обвинил власти соседней страны в том, что якобы «пакистанские военные и правительство способствуют процветанию терроризма», а также призвал Исламабад «ликвидировать инфраструктуру террора».

В противном случае, как заявил Моди, Пакистану «однажды может прийти конец».

Эта речь в адрес Пакистана стала самой радикальной со стороны Нарендры Моди после прихода к власти в 2014 году. В ней он дал понять, что взаимодействие с Исламабадом будет приостановлено, а также, что в случае новых террористических атак Нью-Дели будет автоматически возлагать всю ответственность на Пакистан.

Власти Пакистана всегда осуждают действия террористов, которые воюют против Индии, подчеркивая, что это негосударственные игроки. В стране есть территории, которые не контролируются из центра, а также есть силовые структуры, которые могут принимать решения самостоятельно, не получая на это согласия президента или премьер-министра страны. Это мешает официальным властям эффективно противостоять терроризму.

Несмотря на это, в Нью-Дели решили не разделять государство и негосударственных акторов.

Внутриполитические проблемы

Столь резкая риторика со стороны Нарендры Моди объясняется еще и внутриполитическими факторами. В стране зашкаливает градус антипакистанских настроений после теракта 22 апреля на территории Кашмира, жертвами которого стали 26 туристов.

Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» вначале поддержала операцию против Пакистана «Синдур», однако сейчас требует от властей разъяснений, почему ее «так быстро свернули». Помимо этого лидеры оппозиции требуют от Моди прямого ответа на вопрос, получил ли Нью-Дели гарантии от Исламабада, что в будущем терактов больше не будет.

В стране началась активная кампания с участием блогеров-миллионников, которые открыто выражают возмущение тем, что власти «слишком мягко», на их взгляд, обошлись с Исламабадом.

Тем временем глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна считает себя крупнейшей жертвой терроризма, а вовсе не ее источником. Он подчеркнул, что в отношениях с соседним государством у Пакистана есть три проблемы: терроризм, вода и Кашмир. Он подчеркнул, что вопрос о Кашмире, из-за которого Нью-Дели и Исламабад трижды воевали друг с другом, необходимо включить в повестку индийско-пакистанских переговоров.

Населенный преимущественно мусульманами Кашмир остается главным камнем преткновения в отношениях между Пакистаном и Индией. В 2019 году индийские власти упразднили штат Джамму и Кашмир и создали на его основе союзные территории Ладакх и Джамму и Кашмир.

Исламабад, претендующий на часть Кашмира, резко осудил это решение, пообещав продолжить бороться с индийской оккупацией.

Хрупкий мир

Индийский юрист и независимый исследователь, занимающийся вопросами энергетики в Большой Евразии, Хридай Сарма отметил, что президент США Дональд Трамп назвал полное и немедленное прекращение огня между Индией и Пакистаном дипломатической победой США.

«Американская дипломатия часто отдает приоритет краткосрочным целям. Так что непонятно, действительно ли США сыграли решающую роль в достижении договоренностей или просто извлекает выгоду из событий, которые сформировались благодаря прямым контактам между Нью-Дели и Исламабадом», — сообщил политолог.

По словам эксперта, американская дипломатия часто «отдает предпочтение краткосрочным целям, а не выстраиванию прочных региональных структур».

«Подход Трампа отражает эту модель — громкие заявления, достойные заголовков в СМИ, при полной неясности относительно дальнейшего пути. В любом случае прекращение огня — это позитивный шаг, но только шаг», — считает специалист.

Аналитик уверен, что Южная Азия остается одним из самых нестабильных регионов мира.

— Для прочного мира между Индией и Пакистаном телефонных звонков и пресс-конференций будет недостаточно. Необходимы постоянное взаимодействие, взаимное доверие и международная поддержка. Без этого история рискует повториться — с очередным кризисом, очередным посредничеством и очередным хрупким перемирием», — подытожил политолог.