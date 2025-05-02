В США пересмотрели свое участие в урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. Американцы больше не намерены «в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи», сообщила представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

Завершение российско-украинской войны — дело Москвы и Киева. Обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как завершить этот конфликт, заявила Брюс: «Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками».

В Белом доме заметно изменили подход по отношению к России. Если раньше публичное общение американского и российского лидеров можно было назвать комплиментарным, то теперь США грозят Москве вторичными санкциями, если Кремль продолжит удары по Украине. О снятии действующих против страны ограничений также речи не идет.

«Он (президент США Дональд Трамп. — прим. ред.) снова заявил о своей готовности сделать это. Мы не отменяем никаких санкций, которые действуют в настоящее время… И в то же время он знает, что есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», — сказала представитель американского Госдепартамента.

Смена риторики в Белом доме стала заметна после двух событий, и все они сыграли не в пользу России. Во-первых, истекли первые сто дней президента Дональда Трампа. Его обещания завершить конфликт сначала за 24 часа, а затем и за три месяца, провалились. Дальнейшее увязывание в этом конфликте чревато репутационными рисками для самого Трампа. И у американского президента есть основания полагать, что именно Кремль затягивает подписание соглашения о прекращении огня с Украиной.

Второй момент — в среду вечером Украина и США подписали соглашение, согласно которому Вашингтон получает доступ к части природных ресурсов страны. В договоре прописано, что Киев не имеет долгов перед Вашингтоном за оказанную ранее военную помощь, в рамках соглашения будет создан Инвестиционный фонд восстановления США — Украина, а первые 10 лет вся прибыль будет направлена на восстановление страны.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте американского Минфина, говорится, что договор заключен «в признание значительной финансовой и материальной помощи, которую народ США оказал Украине в деле ее защиты от российского полномасштабного вторжения». До этого в Белом доме не называли Россию агрессором, а сам лидер США несколько раз возлагал ответственность за войну на Украину.

Будет ли мир?

Заявление о том, что США перестают быть посредниками в российско-украинских переговорах — это лишь желание подстраховаться на случай, если мирный процесс будет сорван, заявил TRT на русском политолог Алексей Якубин.

«В администрации президента США поняли, что легко и быстро остановить российско-украинскую войну не получается. Поэтому Трамп сделал, грубо говоря, последнее китайское предубеждение, чтобы Украина и Россия задумались о двустороннем взаимодействии», — отметил собеседник агентства.

Эксперт отмечает, что двусторонние контакты между Россией и Украиной маловероятны, но теоретически возможны. Как минимум, со стороны Киева неоднократно звучали слова готовности пойти на этот шаг ради остановки войны. Смягчение позиции заметно и со стороны Кремля, где перестали раскручивать тему с президентских выборами в Украине.

«Но по факту позиции сторон слишком противоположны. А в России хоть и говорят о готовности к переговорам без предварительных условий, но выдвигают все новые и новые условия», — отмечает Якубин.

Тем не менее, по его словам, рано говорить о том, что США выходят из переговорного процесса. Наиболее вероятно, что Трамп хотел лишь в очередной раз подчеркнуть роль Вашингтона в мирном урегулировании.

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк в разговоре с TRT на русском заявил, что если США снимут с себя роль посредника, то это будет выгодно Киеву. По его словам, до сих пор Америка лишь пыталась навязать Украине мир на условиях капитуляции: «В таких условиях говорить о каких-либо переговорах не приходится. Тем более что у сторон слишком много красных линии, которые за 12 лет войны они переступить не могут».

Эксперт убежден: дипломатическое урегулирование российско-украинской войны невозможно. И будет большим успехом, если удастся заморозить конфликт по примеру Японии и СССР, или же КНДР и Южной Кореи. «В России могут сколько угодно говорить о мире, но это лишь слова. Требования, которые выдвигает Кремль, заранее невыполнимы. Если бы Украина предъявляла России условие урезать свою авиацию, то стали бы в Москве это вообще рассматривать? Не пойдет на это и Киев».