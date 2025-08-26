Украина готова провести прямые переговоры между президентом Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным в любом месте. Глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что Киев готов к встречам в любом формате и в любой географической точке для продвижения мира. Это заявление он сделал после переговоров с главами МИД европейских стран и госсекретарем США Марко Рубио.

С начала войны РФ и Украины в феврале 2022 года Зеленский неоднократно пытался инициировать диалог на уровне президентов. Его единственная личная встреча с Путиным состоялась в Париже в 2019 году в рамках саммита «Нормандской четверки». Телефонные звонки двух лидеров были редки, а попытки встретиться в Турции ранее в этом году завершились тем, что Путин отказался от поездки, отправив вместо себя помощника Владимира Мединского.

Новый шаг инициирован после того, как президент США Дональд Трамп начал активно продвигать идею прямых переговоров. Команда Трампа рассматривает для встречи несколько возможных площадок, включая Стамбул, Венгрию и Швейцарию.

Основной сложностью остается то, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по делу о похищении украинских детей. Путин рискует быть арестованным в любой из 125 стран-членов суда, хотя некоторые обещали сделать исключение ради мирных переговоров.