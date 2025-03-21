После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий возможность трансгендеров служить в армии. 26 февраля Министерство обороны выпустило директиву, предписывающую командирам оценить статус трансгендерных военнослужащих в течение 30 дней и начать процесс их увольнения в течение 60 дней.

В указе в качестве обоснования приводилось понятие «гендерная дисфория» — состояние, при котором человек испытывает психологический дискомфорт из-за несоответствия своей гендерной идентичности биологическому полу. Согласно директиве, военнослужащие с таким диагнозом могли оставаться на службе только в исключительных случаях, если они никогда не проходили медицинский переход и сохраняли стабильность в соответствии со своим биологическим полом не менее 36 месяцев без значительного клинического дистресса.

Судебное разбирательство

Сержанты ВВС США Логан Айрленд и Николас Беар Бейд подали иск в федеральный суд в Нью-Джерси, оспаривая запрет. Они утверждали, что ограничение на службу трансгендеров является дискриминацией и не связано с их профессиональными качествами или способностью исполнять военные обязанности.

Иск также ставил под сомнение более широкую политику, определяющую гендер в рамках традиционной бинарной системы, утверждая, что ее реализация привела к исключающим и ограничительным мерам. Истцы выступали против не только самих указов, но и их исполнения ключевыми чиновниками, включая тогдашнего главу Пентагона Пита Хегсета и исполняющего обязанности министра ВВС Гэри Эшворта.

Айрленд и Бейд, которые в совокупности прослужили в ВВС США 20 лет, начали свой гендерный переход более десяти лет назад. Однако из-за изменений в политике они были переведены в административный отпуск и могли продолжить службу только при условии соответствия своему биологическому полу.

Противостояние взглядов

Администрация Трампа оправдывала запрет тем, что вопросы гендерной идентичности могут повлиять на боеготовность, сплоченность подразделений и воинскую дисциплину. В одном из указов подчеркивалось, что военная служба требует соблюдения четких норм и стандартов, а отклонения от этих ожиданий могут создавать проблемы.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что его администрация стремится исключить идеологические влияния из армии и сосредоточиться на боевой эффективности. Сторонники запрета выражали опасения по поводу медицинских аспектов, возможных затрат и влияния на сплоченность подразделений. Критики, в свою очередь, утверждали, что исключение военнослужащих по признаку гендерной идентичности, а не по профессиональным качествам, является дискриминацией.

Военные кампании по набору персонала со временем изменялись, отражая более широкие общественные сдвиги. Если раньше реклама службы подчеркивала традиционную воинскую дисциплину, то в последнее время все больше включала темы разнообразия и инклюзии. Это изменение вызвало дискуссии о балансе между поддержанием боеготовности и адаптацией к социальным изменениям.

Решение суда

Иск Айрленда и Бейда стал одним из нескольких судебных процессов, направленных против политики администрации Трампа. В конечном итоге федеральный судья Вашингтона Ана С. Рейес вынесла решение против запрета, заявив, что он нарушает конституционные права. Суд установил, что политика не имела достаточных доказательств для утверждения, что трансгендерные военнослужащие представляют угрозу для эффективности армии.

Министерство юстиции США защищало запрет, ссылаясь на медицинские исследования, согласно которым часть трансгендерных военнослужащих испытывает ограничения в службе. Однако суд усомнился, насколько эти показатели отличались от общих медицинских ограничений среди всех военнослужащих. Более того, по имеющимся данным, трансгендерные военные нередко демонстрировали высокий уровень преданности службе и боевой готовности.

Судья Рейес также подвергла критике аспекты политики, указав, что недостаточно оснований для запрета военной службы на основе гендерной идентичности. Она подчеркнула, что любые ограничения должны основываться на четких доказательствах, связанных с оперативной эффективностью, а не на идеологических соображениях.

Будущее трансгендеров в вооруженных силах США

Трансгендерные лица официально получили право служить открыто в армии США в 2016 году, когда администрация Обамы отменила предыдущие запреты. До этого военные регламенты квалифицировали гендерный переход как фактор, несовместимый со службой.

Пока судебные разбирательства по этому вопросу продолжаются, дискуссия остается сложной, затрагивая вопросы конституционных прав, медицинских аспектов и эффективности армии. Итог этих споров, вероятно, повлияет на будущую политику вооруженных сил в отношении инклюзии и разнообразия, а также на более широкие дебаты о балансе между оперативными потребностями и меняющимися общественными взглядами.