Водители фур даже не подозревали, что везут. Обычные деревянные контейнеры, похожие на сараи, аккуратно закрепленные на прицепах. Маршрут через всю Россию — от Челябинска до Сибири и Дальнего Востока. Никого не удивляла очередная коммерческая перевозка по бескрайним просторам страны.

1 июня, в День военно-транспортной авиации России, эти невзрачные контейнеры превратились в смертельные коконы. В назначенное время крыши «сараев» откинулись, словно лепестки гигантских цветов, и в небо поднялись рои дронов-камикадзе. Так началась операция «Паутина» — самая дерзкая и дальнобойная атака украинских спецслужб за всю войну.

Удар через континент

Масштаб операции поражает даже военных экспертов. Украинские агенты сумели доставить беспилотники на расстояние свыше 4 тыс. километров от границы — дальше, чем от Москвы до Лондона. Целями стали четыре стратегически важные авиабазы: Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области и Иваново-Северный.

«Действовали наши люди на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах», — не без гордости заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в операции участвовали 117 дронов и соответствующее количество операторов.

Результаты превзошли самые смелые ожидания. Украинская сторона утверждает, что уничтожила 41 самолет общей стоимостью 7 млрд долларов — треть российской стратегической авиации. Среди уничтоженной техники — самолеты дальнего обнаружения А-50, сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 и Ту-22, а также стратегические Ту-95, способные нести ядерное оружие.

Западные разведки более осторожны в оценках. По данным американских источников, Украина поразила около 20 российских военных самолетов, уничтожив половину из них. Немецкий генерал Кристиан Фройдинг говорит о повреждении 10% российского флота бомбардировщиков. Но даже эти цифры означают серьезный удар по военной машине Кремля.

«Англичанка гадит»

Реакция Москвы не заставила себя ждать. Уже 9 июня глава МИД России Сергей Лавров обрушился с обвинениями на Великобританию: она «100% принимала участие в террористических атаках» Украины на территории РФ. По словам министра, Украина была бы «бессильна» без поддержки Лондона.

«Угроза достаточно серьезная. Все это, конечно, делает украинская сторона, но без поддержки она бы ничего не смогла», — подчеркнул Лавров, фактически признавая эффективность украинской операции.

Представитель МИД Мария Захарова пошла еще дальше, обвинив Запад в прямом соучастии: «Это прямое и косвенное участие, и это означает вину Запада за террористические атаки, которые совершает киевский режим против мирного населения и инфраструктуры».

Российский посол в Великобритании довел риторику до предела, заявив, что предполагаемое участие Британии в ударе по российским аэродромам может привести к Третьей мировой войне.

Но насколько обоснованы эти обвинения? США заявили, что не были заранее проинформированы о действиях Киева. Представитель Белого дома сообщила, что даже Дональд Трамп не знал о готовящихся атаках. Корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в администрации подтвердила: «США не делились разведывательными данными с Зеленским и его командой для операции «Паутина». Украина сама собирала информацию».

Молчание Лондона

Показательно, что если Вашингтон сразу же опроверг свою причастность к подготовке операции, то в Лондоне предпочитают молчать. Пресс-секретарь британского премьер-министра отделался дипломатической отпиской: «Мы никогда не комментируем оперативные вопросы в стране или за рубежом».

А министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции в Брюсселе похвально отозвался об украинской операции. «Снимаю шляпу перед Украиной за операцию «Паутина». Это напоминает нам о том, что Украина может причинить серьезной урон российским войскам», - сказал он после встречи контактной группы по военным поставкам на Украину в формате «Рамштайн».

Молчание Лондона о причастности или его отсутствии к операции приобретает особый смысл на фоне объявленного Британией резкого увеличения поставок дронов Украине. Лондон решил в десять раз нарастить поставки беспилотников по сравнению с прошлым годом — до 100 тыс. дронов к концу текущего финансового года. Общая стоимость поставок составит 350 млн фунтов стерлингов.

«Великобритания наращивает свою поддержку Украины, предоставив в этом году еще сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов и завершив важную веху в поставках критически важных артиллерийских боеприпасов», — заявил Джон Хили.

Временные рамки выглядят более чем символично. Решение о кратном увеличении поставок дронов было принято практически одновременно с операцией «Паутина», продемонстрировавшей разрушительную эффективность именно этого вида оружия.

Казахстанский детектив

Между тем российские блогеры и телеграм-каналы принялись искать «казахстанский след» в украинской операции. Появились версии, что комплектующие для дронов завозились с территории соседнего государства, а логистическая цепочка могла проходить через Казахстан из-за близости Челябинской области к казахстанской границе.

Особое внимание привлекла фигура 37-летнего Артема Тимофеева — уроженца Украины с российским гражданством, владельца логистической компании. По данным телеграм-канала Mash, именно его грузовики участвовали в доставке дронов, а сам Тимофеев выехал в Казахстан за несколько дней до операции. Согласно публикации местного издания Ulys-Media, Тимофеев добрался до Астаны, откуда вылетел в неизвестном направлении.

Это уже не первый случай, когда Казахстан оказывается под подозрением российской общественности. В апреле после атак дронов на Елабугу и Нижнекамск также появлялись версии о запуске беспилотников с казахстанской территории.

Реакция Астаны была предсказуемо резкой. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал подобные версии «безосновательными гипотезами», которые «разгоняют анонимные телеграм-каналы». Депутат парламента Константин Авершин заявил о «целенаправленных диверсиях» против Казахстана: «Периодически отдельные силы извне делают подобные вбросы, чтобы поссорить Казахстан с той или иной стороной».

Политолог Адиль Сейфуллин, чье мнение опубликовало государственное агентство «Казинформ», назвал обвинения «спекуляциями, направленными на подрыв доверия к нашей стране». Он предупредил: «Их цель — вбить клин между Казахстаном и его ключевыми партнерами, дискредитировать Астану в глазах международного сообщества».

Накануне Стамбула

Операция «Паутина» сработала с почти ювелирной точностью — накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Это породило конспирологические теории о том, что спецоперация была нацелена на срыв стамбульских переговоров.

Однако к подобным версиям стоит относиться с определенной долей скептицизма. Операция готовилась полтора года, когда о переговорах в Стамбуле речь вообще не шла. Для Украины был важен сам факт проведения такой спецоперации как демонстрация эффективности методов асимметричного сопротивления России.

Тем не менее, спецоперация «Паутина» несомненно эмоционально и политически усилила позиции украинских переговорщиков. Накануне дипломатических встреч Киев продемонстрировал способность наносить болезненные удары по стратегическим объектам противника на огромном расстоянии от линии фронта.

Уроки для мира

Операция «Паутина» стала настоящим моментом пробуждения для военных всего мира. Атака показала, что казалось бы, неприступные места могут больше не быть такими безопасными в эпоху быстро развивающихся технологий дронов и асимметричной войны.

Особенно внимательно к урокам украинской операции отнеслись в Китае. Китайский военный авиационный аналитик Фу Цяньшао отметил, что подобные атаки «могли бы легко проводиться спецслужбами или в рамках специальных военных операций». Урок для Китая заключается в том, что необходимо «защищаться от проникновения вражеских сил на военные базы подобным образом».

Эксперты видят в операции «Паутина» прообраз будущих конфликтов. Тимоти Хит из американской корпорации RAND отмечает: «Дроны могут развертываться близко к цели, и от них трудно защищаться. Это также показало, что в зонах боевых действий больше нет по-настоящему безопасных мест».

Британский фактор

Вернемся к центральному вопросу: могла ли Великобритания быть причастна к операции «Паутина»? Прямых доказательств нет, но косвенные улики заслуживают внимания.

Во-первых, беспрецедентное для украинского конфликта молчание Лондона. Обычно британские официальные лица не стесняются комментировать украинские успехи и подчеркивать роль западной поддержки. На этот раз — демонстративное «без комментариев».

Во-вторых, объявленное резкое увеличение поставок дронов именно после демонстрации их разрушительной эффективности выглядит более чем символично. Британия как будто говорит: «Вы видели, на что способны украинские дроны? Сейчас их будет в десять раз больше».

В-третьих, сам масштаб и сложность операции наводят на мысли о серьезной технической и разведывательной поддержке. Доставить беспилотники за 4 тыс. километров, организовать логистику через всю Россию, обеспечить синхронные удары в трех часовых поясах — задача, требующая ресурсов уровня национальных спецслужб.

Зеленский особо подчеркнул: «Я очень хотел использовать только то, что мы производим».

Но использование украинского оружия не исключает западной помощи в планировании, разведке и логистике. Современные спецоперации — это не только железо, но и информация, координация, техническая поддержка.

Новая реальность

Операция «Паутина» знаменует вступление украинского конфликта в новую фазу. Это больше не локальная война на постсоветском пространстве, а полномасштабное противостояние с использованием самых современных методов ведения боевых действий.

Россия отвечает на украинские удары новыми ограничениями и угрозами. В США ожидают, что реакция РФ на «Паутину» еще не завершена. По данным Reuters, полноценный ответ ожидается в течение нескольких дней и будет непропорционален украинской операции.

Между тем мир получил наглядный урок о возможностях современной асимметричной войны. Небольшие дроны, доставленные обычными грузовиками, оказались способны нанести ущерб стратегическим объектам на миллиарды долларов. Эпоха «неприступных крепостей» в глубоком тылу закончилась.

Великобритания, объявившая о кратном увеличении поставок дронов, фактически ставит на эскалацию этой новой формы войны. Лондон может и не участвовал напрямую в операции «Паутина», но британские действия говорят сами за себя: в украинском конфликте ставки снова повышаются.

И пока российские блогеры ищут «казахстанский след», а дипломаты обмениваются обвинениями, над континентом уже расползается новая паутина — война дронов, которая уже изменила и будет дальше менять облик всех будущих конфликтов.