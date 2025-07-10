Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И. Встреча состоялась в Куала-Лумпуре в рамках министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщили в МИД РФ.

В заявлении подчеркивается, что стороны «дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности системы глобальных отношений».

Особое внимание министры уделили взаимодействию в рамках АСЕАН. Лавров и Ван И выразили обеспокоенность попытками отдельных государств создать в регионе блоковые военно-политические механизмы, которые подрывают архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов по милитаризации региона, включая попытки размещения там военной инфраструктуры по стандарту НАТО», — подчеркнули в МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись оценками по ряду региональных и международных проблем, а также обсудили сотрудничество двух стран в ООН, БРИКС, ШОС, G20 и АТЭС.

«Беседа, подтвердившая близость или совпадение подходов по обсуждавшимся вопросам, прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического партнерства», — заключили в российском ведомстве.

На полях мероприятий АСЕАН Сергей Лавров также провел встречи с министрами иностранных дел Малайзии, Лаоса, Шри-Ланки, Камбоджи и Пакистана.