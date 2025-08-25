ВОЙНА В ГАЗЕ
Турция обвинила Израиль в убийстве журналистов
Глава Управления коммуникаций призвал международное сообщество остановить геноцид в Газе после гибели сотрудников СМИ
25 августа 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Турции Бурханеттин Дуран обвинил Израиль в совершении нового преступления против человечности после гибели журналистов при ударе по больнице «Наср» в Газе и призвал международное сообщество остановить геноцид.

Заявление турецкого чиновника прозвучало после израильского удара по медицинскому комплексу «Наср» в Хан-Юнусе, в результате которого погибли 20 палестинцев, включая пятерых журналистов. Среди погибших — оператор Хуссам аль-Масри, фотограф Al Jazeera Мохаммед Салама, фрилансер Associated Press Мариам Абу Дагга и фотожурналисты Моаз Абу Таха и Ахмед Абу Азиз. Армия Израиля нанесла два удара по четвертому этажу здания, причем второй — когда спасательные службы прибыли эвакуировать раненых.

«Израиль добавил еще одно преступление к своим преступлениям против человечности и военным преступлениям. Свобода прессы и человеческие ценности в тени геноцида, среди мучительных криков невинных, вновь стали мишенью», — заявил Дуран.

По словам турецкого чиновника, Израиль находится в заблуждении относительно возможности скрыть правду систематическими атаками на журналистов. «Израиль, продолжающий свои зверства без учета каких-либо гуманитарных и правовых принципов, систематическими атаками на журналистов находится в заблуждении, что может помешать сообщению правды», — подчеркнул он.

Дуран призвал к решительным действиям международного сообщества: «Всем совестливым людям, международному сообществу и организациям необходимо еще сильнее возвысить голос и немедленно остановить этот геноцид, который записывается как черная страница в истории человечества. Человечество уже не в состоянии нести это тяжелое бремя».

Общее число погибших журналистов в Газе с октября 2023 года достигло 245 человек. Израильская армия подтвердила удар, заявив, что «сожалеет о любом вреде непричастным гражданским лицам и никоим образом не направляет удары по журналистам».

