Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в атаке на нефтепровод «Дружба».

«Петер, это Россия, а не Украина начала эту войну и отказывается ее закончить», – написал украинский дипломат в соцсети X.

Утром 18 августа Сийярто заявил, что «Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну». Венгерский министр также напомнил, что «электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины».

Сибига обвинил Будапешт в том, что Венгрия приложила «все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России», даже после начала полномасштабной войны. «Теперь вы можете отправлять жалобы и угрозы своим друзьям в Москве», – добавил украинский дипломат.