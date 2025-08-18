Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на обвинения в атаке на нефтепровод «Дружба».
«Петер, это Россия, а не Украина начала эту войну и отказывается ее закончить», – написал украинский дипломат в соцсети X.
Утром 18 августа Сийярто заявил, что «Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну». Венгерский министр также напомнил, что «электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины».
Сибига обвинил Будапешт в том, что Венгрия приложила «все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России», даже после начала полномасштабной войны. «Теперь вы можете отправлять жалобы и угрозы своим друзьям в Москве», – добавил украинский дипломат.
Это не первая атака Украины на инфраструктуру нефтепровода «Дружба». 13 августа массированный удар Украины вызвал пожар на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области. В марте украинский дрон атаковал измерительную станцию трубопровода, за что Генштаб ВСУ взял ответственность.
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества. Венгрия обеспечивает более 40 процентов украинского импорта электричества.
Трубопровод «Дружба», построенный в 1960-е годы, проходит из России через Беларусь и разделяется на две ветки. Южная идет через Украину в Центральную Европу, включая Венгрию. До войны Россия поставляла через него в ЕС около 720 тыс. баррелей нефти ежедневно.