Министерство юстиции Японии сообщило о приведении в исполнение смертного приговора Такахиро Сираиси. Казнь состоялась утром 27 июня в Токийском центре заключения.

По словам главы Минюста Сузуки Кейсуке, приказ об исполнении приговора был подписан 23 июня. Он подчеркнул, что дело прошло все судебные инстанции и вызвало широкий общественный резонанс: «Мы приняли это решение после всестороннего рассмотрения», — цитирует министра NHK.

Сираиси был признан виновным в убийстве девяти человек — восьми женщин и одного мужчины в возрасте от 15 до 26 лет. Преступления произошли с августа по октябрь 2017 года в городе Дзама. Все жертвы ранее публиковали в соцсетях сообщения о самоубийстве.

Сираиси находил их через Twitter, обещал помощь, заманивал к себе домой, где душил, подвергал некоторых сексуальному насилию, расчленял тела и хранил останки в холодильниках.

Обвиняемый признал вину. Суд отклонил версию защиты о «убийствах по согласию» и невменяемости. Сам Сираиси заявил, что действовал из корыстных побуждений и ради сексуального удовлетворения. Суд квалифицировал преступления как «беспрецедентно жестокие».

Смертный приговор был вынесен в 2020 году и утвержден в 2021 году после отказа от апелляции.

Это первая казнь в Японии с 2022 года. Сейчас в стране остаются 105 осужденных на смертную казнь, из них 49 ожидают повторного судебного разбирательства.