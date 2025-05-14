ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?
ПОЛИТИКА
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ЕС или ЕАЭС: куда движется Армения?Армения диверсифицирует свою экономику. На рынке вооружений Россию заменила Индия, а сами армянские власти просчитывают возможность вступления в ЕС. Сможет ли Ереван отдалиться от Москвы?
Индия заменила РФ на рынке вооружений Армении / TRT Russian
14 мая 2025 г.

Армения проводит диверсификацию в сферах безопасности, экономики и энергетики. В докладе РСМД «Российско-армянское взаимодействие на современном этапе» говорится, что крупнейшим партнером страны в области обороны стала Индия. В период с 2022 по 2023 года Ереван заключил контракты с Нью-Дели на сумму более $1,5 млрд.

Соглашение предполагает закупку индийских 214-миллиметровых ракетных систем залпового Pinaka, 155-миллиметровых артиллерийских установок ATAGS, противодронных систем ZADS, ПВО Akash-1S и других вооружений.

На втором месте — Франция. С 2023 по 2024-й Армения договорилась о закупке вооружений на сумму около $250 млн. В контракт вошли радары GroundMaster 200, ПЗРК Mistral 3 и самоходные артиллерийские установки Caesar.

«Приобретая артиллерийские системы у Индии и Франции, Армения постепенно отходит от советского 152-мм калибра к принятым в странах НАТО боеприпасам 155-мм калибра», — говорится в докладе. Уточняется, что последняя оборонная сделка с Россией в рамках ОДКБ была заключена еще в 2021 году на сумму $400 млн. Но она так и не была выполнена в полном объеме.

В армянском обществе в целом изменилось отношение к Москве. По данным опроса Gallup International Association, самой дружественной страной в Ереване считают Францию, затем Индию, Иран и США. Россия не попала даже в первую пятерку и находится лишь на 7 месте.

Ранее Армения взяла курс на евроинтеграцию. В марте этого года парламент страны принял законопроект о начале вступления в ЕС. Однако на этом пути стоит другой экономический союз — ЕАЭС. Москва неоднократно указывала, что Ереван не может быть членом одновременно двух объединений.

Пока армянское правительство выбрало стратегию как можно дольше балансировать между Россией и западными государствами. Пашинян отмечает, что страна не собирается выходить из ЕАЭС, а также приехал в Москву на парад 9 Мая. С другой стороны, он саботирует деятельность ОДКБ и выражает готовность расширить сотрудничество с ЕС.

Сможет ли Армения провести диверсификацию экономики и совсем отдалиться от России, TRT на русском рассказал директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

— Есть ли возможность у Армении снизить экономическую зависимость от ЕАЭС?

— В отношениях между Арменией и ЕАЭС речь идет не о зависимости, а об экономическом сотрудничестве на основе экономической целесообразности и выгоды. Зависимость подразумевает под собой ограничение суверенитета или ограничение возможности принятия решений. Членство в ЕАЭС подобного не предполагает.

Здесь стоит отметить и позитивный эффект, который получает Армения в рамках ЕАЭС: рост ВВП и товарооборота, в том числе с Россией.

В Армении обсуждают возможности интеграции с ЕС. Но Ереван волен определять сам, в каком экономическом сообществе ему предпочтительнее быть.

— Но есть ли возможность для диверсификации?

— Не складывать все яйца в одну корзину — прагматичное желание любого государства. Однако здесь важно заметить, что с теми странами, с которыми у Армении складываются хорошие отношения, проще выстраивать отношения опять же через ЕАЭС.

Это и страны так называемого Глобального юга или Китай. Также ОАЭ играют значительную роль в товарообороте Армении. Есть возможности продвигаться в направлении стран Персидского залива.

— Может ли это достичь таких же объемов товарооборота, как с Россией?

— Вряд ли, но это действительно может в какой-то степени диверсифицировать.

— А если это будут западные страны?

— Если говорить о США или странах Европейского Союза, то здесь сложно выделить какие-то товарные группы, которые могут быть им всерьез интересны.

Во-первых, рынок Европейского Союза сейчас сжимается и стагнирует. С другой стороны, он уже сложившийся и поэтому новым игрокам выйти на него будет довольно сложно.

— Можно ли говорить о потеплении в отношениях двух стран?

— Я не думаю, что сейчас возможно говорить о каком-то ключевом пересмотре российско-армянских отношений. Здесь сохраняется прежний статус-кво. И он выглядит следующим образом: Ереван со своей стороны пытается сократить свое участие в евразийских интеграционных объединениях с минимальными для себя потерями.

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