Она также отметила, что Европейский союз приветствовал парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны к его скорейшему подписанию и ратификации.

Отметим, что EUMA была официально запущена 20 февраля 2023 года по инициативе Армении — в рамках европейской Политики общей безопасности и обороны.

Первоначальный мандат миссии составлял два года. В январе 2025 года Совет ЕС продлил его до 19 февраля 2027 года. В период с 2025 по 2027 годы бюджет миссии составляет свыше €44 миллионов.