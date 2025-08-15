РЕГИОН
1 мин чтения
Наблюдательная миссия ЕС в Армении продолжит работу?
Ситуацию прокомментировала официальный представитель Евросоюза по внешней политике
Наблюдательная миссия ЕС в Армении продолжит работу?
Флаг ЕС / Reuters
15 августа 2025 г.

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) продолжит свою деятельность. Возможные изменения ее мандата будут обсуждаться в формате Ереван-Брюссель.

Об этом азербайджанскому агентству Report заявила официальный представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер.

«В полномочия миссии входит наблюдать и докладывать о ситуации на местах с армянской стороны армяно-азербайджанской границы», — подчеркнула представитель ЕС.

Читайте также

Она также отметила, что Европейский союз приветствовал парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны к его скорейшему подписанию и ратификации.

Отметим, что EUMA была официально запущена 20 февраля 2023 года по инициативе Армении — в рамках европейской Политики общей безопасности и обороны.

Первоначальный мандат миссии составлял два года. В январе 2025 года Совет ЕС продлил его до 19 февраля 2027 года. В период с 2025 по 2027 годы бюджет миссии составляет свыше €44 миллионов.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us