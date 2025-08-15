Вице-премьер России Алексей Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван, где планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Поездка связана с нарушением Арменией права Евразийского экономического союза и вопросами разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.
«На следующей неделе я лечу в Ереван. Сама поездка планировалась заранее, они договаривались во время встречи на Алтае, она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Армении появился нормативно-правовой акт – постановление правительства Армении, которое, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза», — заявил Оверчук журналистам в кулуарах заседания ЕАЭС в Кыргызстане.
В ходе поездки ожидается встреча с Пашиняном, где будут обсуждены нюансы разблокирования коммуникаций в регионе Южного Кавказа. «В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы будем рассматривать. Так что движение идет», — сообщил вице-премьер. Встреча с азербайджанской стороной пройдет в России.
Оверчук также сообщил, что в ближайшее время в России ожидают самого Пашиняна. «Никол Воваевич две недели назад был в России и в достаточно ближайшее время мы также его ожидаем в России, ждем его в гости», — отметил он.
Активизация российской дипломатии происходит после подписания 8 августа в Вашингтоне декларации о мирных отношениях между Арменией и Азербайджаном при участии президента США Дональда Трампа. Министры иностранных дел двух стран парафировали мирный договор, утвердив согласованный текст. В декларации подчеркивается важность открытия коммуникаций в регионе и создания транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном через территорию Армении.