Франция отказалась участвовать в новом плане НАТО по поставке американского оружия Украине. Причина — стремительный рост французского госдолга: он растет со скоростью €5000 в секунду, пишет Politico.

Президент Эммануэль Макрон также ранее заявил, что Париж стремится увеличить собственные оборонные расходы, потому во французском бюджете нет дополнительных средств для закупки вооружений для Киева, отмечает издание.

Источники Politico уточняют: Париж не присоединится к инициативе, поскольку считает приоритетом снижение зависимости Европы от вооружений США и развитие внутренней военной производственной базы.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме: европейские страны поставляют Украине американское вооружение, а США восполняют их запасы. Германия и Норвегия уже согласились участвовать и передадут Украине системы ПВО Patriot. Генсек НАТО Марк Рютте также назвал возможными партнерами Канаду и североевропейские страны. Чехия от участия отказалась, Венгрия и Словакия также скептически отнеслись к предложению.

Один из немецких чиновников в Берлине заявил Politico, что такая схема дает Трампу политическое прикрытие — позволяет оказывать давление на Россию, не действуя напрямую.

«Это усиливает давление на Москву, но создает впечатление, что все ведут европейцы», — отметил неназванный собеседник издания.

Берлин настаивает, что оборонной промышленности Европы не хватает мощности, чтобы быстро закрыть потребности Украины. Германия считает, что американское оружие — единственный способ помочь Киеву в условиях продолжающихся ударов со стороны России. Потому ФРГ поддержит предложенную Трампом схему, пишет Politico.

Подробности о конкретных контрактах пока не раскрываются, но Германия активно продвигает идею поставок новых комплексов Patriot. Трамп заявил, что США и НАТО договорились о поставке Украине вооружения на миллиарды долларов. Впрочем, как уточняет Guardian, в Киеве пока не получали официальных заявлений от Вашингтона — команда Трампа до сих пор не связалась с руководством Украины и не передала детали будущих поставок, отмечают источники газеты.

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