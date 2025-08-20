Конфликт Биньямина Нетаньяху и Эммануэля Макрона перешел в горячую фазу. 19 августа израильский премьер обвинил французского президента в «разжигании антисемитизма» из-за его решения признать палестинское государство.

Нетаньяху написал письмо французскому лидеру, в котором связал рост антисемитских инцидентов во Франции с позицией Макрона.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», — заявил Нетаньяху, не приведя каких-либо аргументов или доводов в поддержку этого утверждения.

Он также обвинил Макрона в поощрении ХАМАС, срыве переговоров об освобождении заложников и угрозе французским евреям.

Спустя несколько часов Елисейский дворец ответил жестким заявлением. Там назвали обвинения Нетаньяху «ошибочными, подлыми и манипулятивными».

В заявлении подчеркнули, что Франция последовательно борется с антисемитизмом, напомнив о мерах, предпринятых Макроном после всплеска инцидентов после 7 октября 2023 года и израильского вторжения в Газу.

«Франция защищает и всегда будет защищать своих граждан иудейской веры. Наступивший момент требует серьезности и ответственности, а не путаницы и манипуляций», — подчеркнули в офисе Макрона.