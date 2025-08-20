Конфликт Биньямина Нетаньяху и Эммануэля Макрона перешел в горячую фазу. 19 августа израильский премьер обвинил французского президента в «разжигании антисемитизма» из-за его решения признать палестинское государство.
Нетаньяху написал письмо французскому лидеру, в котором связал рост антисемитских инцидентов во Франции с позицией Макрона.
«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», — заявил Нетаньяху, не приведя каких-либо аргументов или доводов в поддержку этого утверждения.
Он также обвинил Макрона в поощрении ХАМАС, срыве переговоров об освобождении заложников и угрозе французским евреям.
Спустя несколько часов Елисейский дворец ответил жестким заявлением. Там назвали обвинения Нетаньяху «ошибочными, подлыми и манипулятивными».
В заявлении подчеркнули, что Франция последовательно борется с антисемитизмом, напомнив о мерах, предпринятых Макроном после всплеска инцидентов после 7 октября 2023 года и израильского вторжения в Газу.
«Франция защищает и всегда будет защищать своих граждан иудейской веры. Наступивший момент требует серьезности и ответственности, а не путаницы и манипуляций», — подчеркнули в офисе Макрона.
Эскалация произошла меньше чем через месяц после того, как Макрон объявил, что Франция официально признает палестинское государство на сентябрьской Генассамблее ООН.
Израиль резко осудил этот шаг, заявив, что это якобы «легитимизирует ХАМАС». Однако Париж отверг эти обвинения, подчеркнув, что выполняет резолюцию ООН о создании двух государств, и именно Израиль блокирует создание Палестины, оккупируя палестинские территории.
План Макрона вдохновил и других западных союзников. Великобритания, Канада и Австралия сделали аналогичные заявления, хотя и с оговорками. Нетаньяху ответил серией писем их лидерам, также обвинив их в подыгрывании ХАМАС.
В послании Макрону Нетаньяху также похвалил Дональда Трампа, утверждая, что американский президент «решительно борется с антисемитизмом», обеспечивая защиту прав евреев. На деле же Трамп просто устроил открытую травлю всех, кто поддерживает Палестину и выступает против войны в Газе. В США отныне любая критика Нетаньяху на протестах приравнивается к антисемитизму, однако это откровенная подмена понятий.