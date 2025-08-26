Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов уже на следующей неделе вернуть Пентагону историческое название — Министерство войны. На встрече с президентом Южной Кореи он прямо сказал: «Пит Хегсет удивительно работает в том, что я называю Министерством войны. Мы привыкли говорить Министерство обороны, но, думаю, скоро изменим это».

Трамп напомнил, что США добивались великих побед в Первой и Второй мировых войнах, когда ведомство носило именно это имя.

«Оборона — лишь часть войны. У нас была невероятная история побед, пока мы называли его Министерством войны», — подчеркнул президент.

По его словам, решение почти готово. Он намекнул, что окончательное слово оставит за главой Пентагона Питом Хегсетом: «Пару раз еще попробуем. Если всем понравится, закрепим это официально».

Трамп добавил, что не видит необходимости в одобрении Конгресса: «Мы просто сделаем это. Если понадобится, Конгресс поддержит. Но, думаю, даже не потребуется».

Министерство войны создали еще при Джордже Вашингтоне в 1789 году. В 1947-м Гарри Трумэн добился объединения армии, флота и морской пехоты в единое Министерство национальной обороны. Через два года Конгресс переименовал его в Министерство обороны. Тогда же появился Совет нацбезопасности и ЦРУ.