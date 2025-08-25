Израильские самолеты и танки всю ночь с субботы на воскресенье обстреливали окраины Газы, разрушая дома и многоэтажки.

По данным Reuters, 24 августа израильские танки вошли в северные пригороды города Газа. Жители районов Зейтун и Шуджайя слышали непрерывные взрывы, а в соседнем Сабра танки били прямо по жилым зданиям. По данным Минздрава Палестины, в результаты убиты более 60 человек, число жертв постоянно растет.

В городе Газа сейчас живет около 1 млн человек, половина населения сектора. Многие спешно бегут с вещами на тележках, но тысячи остаются, отмечает Reuters.

«Мы голодные, боимся и нам некуда идти, всюду смерть», — рассказала изданию Ая из Газы.

В лагере беженцев Джебалия израильские военные снесли несколько строений прямо с их жителями внутри. В небе пылали вспышки от обстрелов, вызывая панику.

Армия Израиля заявила, что вернулась в Джебалию, чтобы «уничтожить туннели» ХАМАС и укрепить контроль над районом. По словам военных, это позволит расширить операции и не дать ХАМАС вернуться. На деле это похоже на бойню: танки стреляют без разбора, целясь прямо по женщинам и детям.