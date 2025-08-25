Израильские самолеты и танки всю ночь с субботы на воскресенье обстреливали окраины Газы, разрушая дома и многоэтажки.
По данным Reuters, 24 августа израильские танки вошли в северные пригороды города Газа. Жители районов Зейтун и Шуджайя слышали непрерывные взрывы, а в соседнем Сабра танки били прямо по жилым зданиям. По данным Минздрава Палестины, в результаты убиты более 60 человек, число жертв постоянно растет.
В городе Газа сейчас живет около 1 млн человек, половина населения сектора. Многие спешно бегут с вещами на тележках, но тысячи остаются, отмечает Reuters.
«Мы голодные, боимся и нам некуда идти, всюду смерть», — рассказала изданию Ая из Газы.
В лагере беженцев Джебалия израильские военные снесли несколько строений прямо с их жителями внутри. В небе пылали вспышки от обстрелов, вызывая панику.
Армия Израиля заявила, что вернулась в Джебалию, чтобы «уничтожить туннели» ХАМАС и укрепить контроль над районом. По словам военных, это позволит расширить операции и не дать ХАМАС вернуться. На деле это похоже на бойню: танки стреляют без разбора, целясь прямо по женщинам и детям.
Власти Израиля в августе одобрили план по захвату Газы, считая город последним оплотом ХАМАС. Наступление ожидается через несколько недель, а посредники Египет и Катар пытаются возобновить переговоры о перемирии. Однако израильские танки не стали дожидаться итогов мирных переговоров в Каире и уже вошли в пригороды Газы.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал продолжить штурм города, где уже объявлен голод. Он пригрозил «сравнять весь город Газа с землей, если ХАМАС не капитулирует» и не отпустит всех заложников.
В ответ ХАМАС заявил, что израильский план доказывает: Тель-Авив не заинтересован в мире. Движение требует прекращения огня как единственного пути к миру в Газе.
Текущий проект мирной сделки предполагает 60-дневное перемирие: освобождение 10 живых и 18 тел заложников в обмен на 200 палестинцев, отбывающих длительные сроки. После временного перемирия стороны должны обсудить постоянное.