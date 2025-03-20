Министерство обороны Азербайджана заявило о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении. Обстрелы азербайджанских позиций ведутся на протяжении всей последней недели. В последний раз — 19 марта в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района.

Армянская сторона все обвинения опровергает, указывая, что «не имеет оснований или указаний для нарушения этого режима».

Ситуация на границе обострилась на фоне сообщений о согласовании всех пунктов мирного договора между странами. В частности, Армения согласилась на проведение референдума по вопросу изменения Конституции, а также отказалась от размещения иностранного контингента вдоль общей границы. Однако сроки подписания этого соглашения пока не определены.

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов рассказал TRT на русском, кто угрожает хрупкому миру в регионе.

— С чем могут быть связаны провокации на границе? Кому они могут быть выгодны?

— Азербайджан и Армения максимально приблизились к подписанию мирного договора. И это огромный успех, достигнутый без участия посредников. То есть весь прогресс — исключительно заслуга Баку и Еревана. Они контактировали напрямую и шаг за шагом продвигались к мирному договору.

Опыт показывает: в переговорном процессе всегда возникали проблемы, когда в него вмешивались посредники в лице ведущих стран мира, будь то Россия, США или Евросоюз в лице Франции. И сегодня эта ситуация повторяется: эти государства пытаются застолбить за собой успех мирных договоренностей, хотя и не имеют к этому процессу никакого отношения.

В Баку прилетел спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и заявил, что мирный договор между странами непременно должен быть подписан на территории США. Тут же недовольство выразила Россия, поскольку в Москве считают, что у них больше прав стать ведущей стороной в этой мирной миссии. Активность наблюдается со стороны Франции и Евросоюза.

Перестрелки на условной армяно-азербайджанской границе происходят в определенных зонах — там, где контроль частично в руках российских спецслужбистов, а также наблюдателей так называемой европейской гуманитарной миссии. То есть я предполагаю, что и Россия, и ЕС недовольны тем, что США готовы перехватить инициативу в армяно-азербайджанском мирном переговорном процессе.

— Есть ли угроза миру в регионе?

— Дополнительные риски действительно возникают. Но будем надеяться, что провокации на условной границе не перерастут в более масштабные боевые действия.

Тем более Армении это очень невыгодно. Буквально на днях армянская пресса сообщала, что Пашинян и его кабинет в панике из-за справедливого требования Баку вернуть четыре села, которые были оккупированы Ереваном в 1991-1992 годах.

Всего таких сел было восемь — четыре из них уже были возвращены и, соответственно, остались еще четыре. Они находятся на стратегических дорогах: три на западе страны и одно — в Нахчыванском направлении.

Если населенные пункты в Газахском районе вернутся в Азербайджан, то под контроль Баку также перейдет основная трасса, которая связывает Армению и Грузию. Село Кярки в Нахчыванском направлении также важно — оно было оккупировано в 1991 году, там проходит одна из основных стратегических внутренних трасс Армении, которая соединяет восток и запад страны.

Требование вернуть эти населенные пункты, безусловно, справедливое. Но прежде Азербайджан не торопился их выдвигать. Дело в том, что Армения, наслушавшись внешних политических «интересантов», тормозит с вопросом разблокировки Зангезурской дороги. Это приводит к напряженности.

То есть Ереван должен выполнить взятые на себя обязательства по разблокировке Зангезурской дороги. По этому пути пройдут железная и автомобильная дороги, которые позволят соединить Азербайджан с Нахчываном, а далее с Турцией и Европой. А на востоке — странами Центральной Азии и вплоть до Китая.

Это большой проект, небольшая часть которого должна пройти через Зангезур. К нему проявлен интерес больших держав и надеемся, что в Армении примут правильное решение, которое приблизит нас к миру.

— Как вы оцениваете вероятность подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном после согласования пунктов документа?

— Армянская сторона предполагает, что это возможно до конца этого года. Но мнение азербайджанского экспертного сообщества сводится к тому, что сперва Ереван должен провести референдум по изменению Конституции, поскольку в ее преамбуле есть территориальные претензии к Азербайджану. Но референдум по этому вопросу ожидается только в 2026 году.

Еще одно требование Баку — на территории Армении не должно быть военных и миссий из третьих стран. Однако европейская гуманитарная вооруженная миссия планирует оставаться там до 2027 года.

Поэтому в лучшем случае в течение года может быть подписан некий рамочный документ, который еще приблизит нас к мирному договору.

И в этом будет огромная роль Турции — союзника и братской страны Азербайджана. Активность Турции в этом вопросе поспособствует преодолению проблем, поскольку другие государства, в том числе Россия, США и ЕС, лишь создают больше хаоса, нежели приближает нас к миру.

Остается надеяться, что мудрая политика Турции поможет преодолеть все препятствия и сблизить позиции Баку и Еревана. Это позволит достичь подписания хотя бы некоего переходного документа, который укрепит стабильность в мире и позволит разблокировать транспортные маршруты, в частности через Зангезур.