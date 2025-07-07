В начале июня Еврейский университет в Иерусалиме опубликовал опрос, результаты которого демонстрируют масштабную радикализацию израильского общества.

64% израильтян поддержали утверждение, что в Газе нет ни одного невинного. При этом среди палестинцев с израильским гражданством, составляющих около 20% населения страны, 92% отвергли это заявление. Таким образом, среди израильтян-евреев уровень поддержки этой идеи значительно выше.

Исследование также показало, что лозунг «в Газе нет невинных» поддерживают 87% сторонников действующего правительства, 73% избирателей правых партий, не входящих в коалицию, таких как партия Авигдора Либермана, 63% центристов и даже 30% тех, кто голосует за левые силы.

Авторы публикации подчеркивают, что такие взгляды не появились 7 октября 2023 года. В 2018 году бывший министр обороны Авигдор Либерман открыто заявил, что в Газе нет ни одного невинного человека.

В октябре 2023 года президент Израиля Ицхак Герцог озвучил ту же мысль, сказав, что «целая нация несет ответственность» и что «речь о мирных жителях, которые ничего не знают и ни в чем не участвуют, не соответствует действительности». Эти слова были включены в материалы Международного суда ООН в рамках дела ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде.

Позже Герцог обвинил суд в «кровавом навете» и «искажении его слов», однако суть его заявления была воспринята однозначно.

Авторы статьи подчеркивают, что подобные заявления не случайны. Эта риторика всегда присутствовала в идеологии сионизма, основанной на логике колониального вытеснения.