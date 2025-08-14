ПОЛИТИКА
2 мин чтения
WhatsApp обвинил Москву в цензуре
Мессенджер утверждает, что решение властей РФ запретить звонки нарушает право людей на безопасное общение
WhatsApp обвинил Москву в цензуре
Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что Россия нарушает право людей на безопасное общение / Reuters
14 августа 2025 г.

Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что Россия нарушает право людей на безопасное общение, после того как власти заблокировали голосовые звонки в WhatsApp и Telegram. 

«WhatsApp остается конфиденциальным, защищен сквозным шифрованием и сопротивляется попыткам властей нарушить право людей на безопасное общение, — заявила компания. — Именно поэтому российские власти пытаются заблокировать WhatsApp для более чем 100 млн наших пользователей в стране».

Мессенджер пообещал бороться с блокировками, чтобы обеспечить доступ к звонкам, несмотря на запрет в РФ. Пока руководство WhatsApp не уточнило, как именно это будет осуществлено.

Ограничения вступили в силу 11 августа. По данным Reuters, звонки в Telegram практически перестали работать, а в WhatsApp появились сильные помехи. Роскомнадзор сообщил, что «частично ограничил» звонки, чтобы якобы помешать телефонным мошенникам использовать иностранные мессенджеры. Остальные функции сервисов пока доступны.

Минцифры заявило, что доступ к звонкам восстановят только после выполнения российских требований. Это включает открытие представительств в России, сотрудничество с Роскомнадзором и предоставление ключей шифрования по запросам правоохранителей — то есть доступа к переписке пользователей.

Telegram в ответ заявил, что ежедневно удаляет миллионы вредоносных публикаций, включая призывы к насилию и мошенничество. При этом ни Telegram, ни WhatsApp не согласились выполнить требования властей РФ и отказались предоставить ключи шифрования.

Читайте также

Как пишет «‎Медуза»‎, главным бенефициаром и лоббистом нового запрета стала четверка крупнейших сотовых операторов России— Билайн, МТС, Мегафон и T2. Компании обратились к властям с призывом ограничить онлайн-звонки, чтобы вернуть трафик в звонки по сотовой связи. 

Кроме того, запрет на звонки в WhatsApp и Telegram совпал по времени с продвижением российского мессенджера Max. 

Президент РФ Владимир Путин поддержал разработку государственного мессенджера с интеграцией в систему госуслуг.  Власти РФ называют этот проект частью политики «цифрового суверенитета», которая должна снизить зависимость страны от зарубежных платформ. 

Критики считают, что новый сервис может отслеживать действия пользователей и вытеснять независимые приложения через замедление или блокировки.

СвязанныеTRT Global - Россия: WhatsApp и Telegram оказались вне зоны доступа


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us