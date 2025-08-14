Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что Россия нарушает право людей на безопасное общение, после того как власти заблокировали голосовые звонки в WhatsApp и Telegram.
«WhatsApp остается конфиденциальным, защищен сквозным шифрованием и сопротивляется попыткам властей нарушить право людей на безопасное общение, — заявила компания. — Именно поэтому российские власти пытаются заблокировать WhatsApp для более чем 100 млн наших пользователей в стране».
Мессенджер пообещал бороться с блокировками, чтобы обеспечить доступ к звонкам, несмотря на запрет в РФ. Пока руководство WhatsApp не уточнило, как именно это будет осуществлено.
Ограничения вступили в силу 11 августа. По данным Reuters, звонки в Telegram практически перестали работать, а в WhatsApp появились сильные помехи. Роскомнадзор сообщил, что «частично ограничил» звонки, чтобы якобы помешать телефонным мошенникам использовать иностранные мессенджеры. Остальные функции сервисов пока доступны.
Минцифры заявило, что доступ к звонкам восстановят только после выполнения российских требований. Это включает открытие представительств в России, сотрудничество с Роскомнадзором и предоставление ключей шифрования по запросам правоохранителей — то есть доступа к переписке пользователей.
Telegram в ответ заявил, что ежедневно удаляет миллионы вредоносных публикаций, включая призывы к насилию и мошенничество. При этом ни Telegram, ни WhatsApp не согласились выполнить требования властей РФ и отказались предоставить ключи шифрования.
Как пишет «Медуза», главным бенефициаром и лоббистом нового запрета стала четверка крупнейших сотовых операторов России— Билайн, МТС, Мегафон и T2. Компании обратились к властям с призывом ограничить онлайн-звонки, чтобы вернуть трафик в звонки по сотовой связи.
Кроме того, запрет на звонки в WhatsApp и Telegram совпал по времени с продвижением российского мессенджера Max.
Президент РФ Владимир Путин поддержал разработку государственного мессенджера с интеграцией в систему госуслуг. Власти РФ называют этот проект частью политики «цифрового суверенитета», которая должна снизить зависимость страны от зарубежных платформ.
Критики считают, что новый сервис может отслеживать действия пользователей и вытеснять независимые приложения через замедление или блокировки.