Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что Россия нарушает право людей на безопасное общение, после того как власти заблокировали голосовые звонки в WhatsApp и Telegram.

«WhatsApp остается конфиденциальным, защищен сквозным шифрованием и сопротивляется попыткам властей нарушить право людей на безопасное общение, — заявила компания. — Именно поэтому российские власти пытаются заблокировать WhatsApp для более чем 100 млн наших пользователей в стране».

Мессенджер пообещал бороться с блокировками, чтобы обеспечить доступ к звонкам, несмотря на запрет в РФ. Пока руководство WhatsApp не уточнило, как именно это будет осуществлено.

Ограничения вступили в силу 11 августа. По данным Reuters, звонки в Telegram практически перестали работать, а в WhatsApp появились сильные помехи. Роскомнадзор сообщил, что «частично ограничил» звонки, чтобы якобы помешать телефонным мошенникам использовать иностранные мессенджеры. Остальные функции сервисов пока доступны.

Минцифры заявило, что доступ к звонкам восстановят только после выполнения российских требований. Это включает открытие представительств в России, сотрудничество с Роскомнадзором и предоставление ключей шифрования по запросам правоохранителей — то есть доступа к переписке пользователей.

Telegram в ответ заявил, что ежедневно удаляет миллионы вредоносных публикаций, включая призывы к насилию и мошенничество. При этом ни Telegram, ни WhatsApp не согласились выполнить требования властей РФ и отказались предоставить ключи шифрования.