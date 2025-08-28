Премьер-министр Никол Пашинян на этой неделе признал, что страна не может одновременно быть членом Европейского союза и Евразийского экономического союза. Выступая перед журналистами в Ереване 28 августа, премьер отметил: «Членство в ЕС и ЕАЭС не может сосуществовать. Придет время, и мы примем решение».

Он не стал уточнять, в какую именно сторону склонится Ереван. Это откровенное заявление подчеркивает переломный момент, в котором оказалась Армения.

Ранее в этом году президент Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления в ЕС. Законопроект появился как гражданская инициатива: активисты собрали более 60 тыс. подписей, после чего документ одобрили в парламенте. Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» проголосовали «за», тогда как пророссийские силы либо воздержались, либо выступили против.

Армянская оппозиция предупреждает, что выход из ЕАЭС подорвет свободную торговлю с Россией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном, что грозит экономической нестабильностью. Они утверждают, что «в ЕС Армению никто не ждет». Сторонники интеграции возражают: рынок ЕС в 450 млн человек дает возможности, которыми нельзя пренебречь.

Один из авторов инициативы «Еврореферендум» Артак Зейналян в беседе с армянскими СМИ признал, что речь идет не о замене одного блока другим, а об открытии новых горизонтов.