Армия Израиля сообщила, что в течение последнего часа с территории Ирана было выпущено множество баллистических ракет, часть из которых удалось перехватить, но не все.

В заявлении военных говорится, что большинство ракет были сбиты, однако некоторые прорвались через систему ПВО. Жителям страны рекомендовано продолжать следовать указаниям службы гражданской обороны. Командование тыла разрешило покидать укрытия в отдельных районах.

По информации 12-го канала израильского телевидения, для перехвата иранских ракет использовался американский противоракетный комплекс THAAD.

Телеканал сообщил, что было запущено около восьми ракет. Две из них упали в незаселtнной местности. Сирены воздушной тревоги сработали также на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Израильская служба скорой помощи «Красная звезда Давуда» подтвердила, что прямых пострадавших от ракетных ударов нет. Однако четыре человека получили травмы, когда спешили в укрытия.

Ранее Иран заявил, что применил новую малозаметную ракету в ходе удара 16 июня, которая обошла израильские системы ПВО и достигла цели незамеченной.

По данным Минобороны страны, ракета не была обнаружена до момента попадания, что стало ударом по репутации израильского «Железного купола‎»‎.