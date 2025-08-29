Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским «явно не состоится».

Он уточнил, что развитие событий «отличается от того, что было согласовано» между лидерами США и РФ на прошлой неделе, а также не совпадает с тем, что обсуждалось на встрече с президентом Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Мерц отметил, что он и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обсудить экономическое сотрудничество, конфликт между Украиной и Россией, а также сокращение бюрократии в Европе.

Ранее на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва не планирует встреч с Зеленским до выполнения Украиной предварительных условий. Лавров уточнил: Путин встретится с Зеленским только после того, как будет готова повестка. Министр обвинил Киев и его западных союзников в «подрыве усилий по достижению мира».

Лавров вновь подчеркнул давние требования Москвы к демилитаризации Украины и отказу от союзов с Западом. Он отметил, что Украина должна оставаться нейтральной, безъядерной и не входить в военные блоки до проведения саммита.