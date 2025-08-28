26 августа, выступая на встрече с членами своего кабинета министров в Белом доме, президент США Дональд Трамп сделал достаточно громкое заявление: «Я говорю об экономике, потому что мы не собираемся начинать мировую войну. Это будет экономическая война, и она будет плохой. Она может плохо сказаться на России».

Однако эти угрозы нельзя назвать беспрецедентными. Практически с начала года, пытаясь усадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров, Трамп пробует тактику кнута и пряника. Для России в роли кнута в частности выступают угрозы повышения тарифов на российский экспорт, а также для стран, закупающих российские энергоресурсы. А в роли пряника – соответственно обещание не вводить новые санкции и ослабить уже существующие. Однако если одна и та же угроза повторяется в течение многих месяцев и не реализуется на практике, ее способность внушать страх со временем сходит на нет. Как показывает история с законопроектом влиятельного конгрессмена-республиканца Линдси Грэма.

Закон «500%-ный молот»: поддержка, но никакого исполнения

Законопроект о введении 500% санкций для стран, покупающих российские энергоресурсы, был внесен сенатором Грэмом еще в мае и даже получил широкую поддержку в Конгрессе. Однако сам Трамп назвал его «очень жестким», что остановило продвижение документа, несмотря на широкую поддержку сенаторов.

Правда, впоследствии президент США выражал поддержку законопроекту и даже упоминал о нем, пытаясь диктовать условия Москве.

Так, в июле Трамп выдвинул России ультиматум: 50 дней для переговоров, иначе последуют масштабные меры — 100 % пошлины на российский экспорт, заморозка активов и запреты для крупных банков, включая Сбербанк и Газпромбанк, инвестиционный и энергетический сектор, а также вышеупомянутые вторичные санкции.

И тем не менее законопроект пока не реализован — президент лишь одобрил, но не инициировал его введение.

Что же останавливает Трампа?

Логика промедления

Одним из главных факторов является ситуация в американской политике. Конгресс активно продвигает законопроекты вроде Sanctioning Russia Act (S.1241), предусматривающий резкое ужесточение тарифов и ограничения против Москвы. Но сам Трамп относится к ним осторожно. Он понимает, что одобрение самых жестких мер может осложнить его отношения с собственным электоратом, особенно с теми, кто обеспокоен ростом цен на энергоносители и инфляцией.

Республиканцы в Конгрессе в целом поддерживают давление на Россию, однако часть из них выступает против чрезмерного вовлечения США в украинский конфликт. Для Трампа важно удерживать баланс между «ястребами» и «изоляционистами» внутри собственной партии.