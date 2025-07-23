Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Украина потратила всю полученную от США помощь на закупку вооружений. Об этом он заявил 22 июля на закрытой встрече с республиканскими законодателями в Белом доме.

«Байден дал им $350 млрд, — сказал Трамп, имея в виду военную и финансовую помощь Киеву. — Они должны были покупать технику, но я сомневаюсь, что каждый доллар пошел именно на это».

Трамп не привел никаких доказательств и не указал источник этой суммы. Пока только глава Белого дома приводит цифру в $350 млрд — ни одна статистика не подтверждает этого.

Кроме того, Трамп добавил, что США, скорее всего, скоро прекратят нести основное бремя.

«Европа будет закупать американское оружие и передавать его Украине — или кому-то еще. Они смогут защищаться, а мы больше не будем за это платить. Это важно», — уточнил президент.

Эти слова прозвучали на фоне недавнего заявления Трампа о том, что США продолжат поставки вооружений Киеву только в случае, если расходы возьмет на себя Европа. Он также пригрозил ввести 100% пошлины против России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не достигнут договоренностей в течение 50 дней.

По данным Конгрессной исследовательской службы, с 2022 года Конгресс США одобрил около $174 млрд помощи Украине. Эта сумма включает не только прямую поддержку Киева, но и расходы на НАТО, союзников в регионе и пополнение американских складов.

Сайт правительственного инспектора Ukraine Oversight оценивает общую сумму в $182 млрд, из которых $83 млрд уже выплачены, $57 млрд— распределены, а около $40 млрд остаются неиспользованными.

Немецкий исследовательский институт Kiel Institute оценивает прямую помощь США Украине в $119 млрд, в то время как страны Европы выделили в совокупности около $138 млрд.

Тем не менее Трамп периодически настаивает на том, что Украина в будущем должна будет вернуть деньги США за счет прибыли от своих минеральных ресурсов. Сделка, которую Вашингтон и Киев подписали в марте, направлена как раз на это.

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