Россия потребует от Украины уничтожить все западное вооружение, полученное за время конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете «Известия». По его словам, речь идет об обязательном и гарантированном разоружении, с соблюдением международных механизмов.

Грушко подчеркнул, что поставки оружия Киеву угрожают не только России, но и странам Запада. Он напомнил об опыте Афганистана, где поставленные США зенитные комплексы позже потребовалось контролировать. Дипломат также отметил, что черные рынки «буквально пухнут» от оружия, попавшего туда через коррупционные схемы. По его словам, это оружие уже угрожает безопасности самой Европы.

По данным Кильского института, страны Европы передали Украине помощи на 137 млрд евро, США — на 114 млрд. Прекращение поставок вооружений входит в российский меморандум об урегулировании конфликта. Это условие необходимо для прекращения огня, подчеркивал ранее президент РФ Владимир Путин.

Согласно меморандуму, Москва также требует от Киева установить численность армии, ограничить вооружения, распустить «националистические формирования», признать аннексию Крыма и четырех украинских областей, вывести войска с этих территорий, отказаться от военных союзов и запретить размещение иностранных военных баз. Украина также должна подтвердить безъядерный статус, запретить прием, транзит и размещение ядерного оружия, обеспечить права русскоязычного населения, придать русскому языку официальный статус и снять санкции с России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ ультиматумом и заявил, что его никто не будет воспринимать всерьез.

Тем не менее, как сообщил помощник президента РФ, Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подтвердил готовность продолжить переговоры после 22 июня.