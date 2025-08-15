РЕГИОН
Почему Казахстан перенаправляет нефть из Азербайджана в Россию?
Последние события, связанные с Azeri Light, привели к изменениям в логистике поставок
Добыча нефти / Reuters
15 августа 2025 г.

Казахстан перенаправляет часть поставок нефти с маршрута Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) на российский трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Причина — проблемы с качеством азербайджанской марки Azeri Light.

Об этом сообщает издание S&P Global со ссылкой на данные от 13 августа и источник, знакомый с ситуацией.

Издание напоминает, что проблема загрязнения сырья, впервые раскрытая компанией BP 24 июля, привела к введению форс-мажора на поставки из Казахстана и Туркменистана по нефтепроводу БТД. Эту вынудило Астану активнее использовать маршрут КТК, проходящий через юг России. Ситуация серьезно повлияла на цену сорта Azeri Light.

S&P Global отмечает — временный перенос потоков подчеркивает уязвимость альтернативных маршрутов для центральноазиатских экспортеров, стремящихся снизить зависимость от российской инфраструктуры.

Казахстан за последние годы увеличивал поставки по БТД в рамках стратегии диверсификации, планируя по итогам 2025 года отправить данныи маршрутом около 1,7 миллиона тонн нефти (35 тысяч баррелей в сутки). Несмотря на скромную долю в общем экспорте страны, маршрут имеет стратегическое значение на фоне периодических перебоев в работе КТК и геополитической напряженности из-за войны в Украине.

Источник загрязнения нефти Azeri Light пока не установлен. BP заявила, что работает над устранением проблемы совместно с партнерами в Азербайджане и Турции.

«Пока ситуация на терминале Джейхан стабилизируется, BTC Co продолжает отгрузки нефти с программой выборочного тестирования для обеспечения качества», — сообщил представитель компании 13 августа.

