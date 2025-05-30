Россия и Украина спорят о порядке обмена меморандумами. В Кремле не хотят показывать документ украинской делегации до личной встречи в Стамбуле. В Киеве возражают: диалог пройдет продуктивнее, если стороны ознакомятся с предложениями заранее.

«Важно получить заблаговременно документ, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций», — пояснил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Киев уже направил Москве свою версию соглашения, чтобы делегация ознакомилась с ней перед вторым раундом переговоров. Однако Кремль настаивает на своем подходе. «Требовать немедленно — это все неконструктивно», — ответил на соответствующую просьбу Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на закрытость со стороны Москвы, некоторые положения российской версии все же стали известны. Издание Reuters со ссылкой на источники выяснило, что среди предложений есть следующий пункт: получение письменных обязательств от западных стран не расширять НАТО на восток и таким образом «формально исключить членство Украины, Грузии и Молдовы» в альянсе.

Требование российской стороны, если оно действительно имеет место быть, нарушает интересы сразу нескольких сторон. Во-первых, Североатлантический альянс официально придерживается принципа «открытых дверей» для новых членов, — это буквально основа организации. А во-вторых, обязывает власти Грузии, Молдовы и Украины действовать с оглядкой на Москву.

Тем не менее в США уже ответили, что подобные договоренности с Россией возможны — «это один из пунктов, который Россия поднимает», заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог. «И они говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдове. Мы говорим: «Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам». Это вопрос их безопасности», — рассказал он.

Вместе с тем политолог Виталий Андриевский (Кишинев) отмечает две составляющие этого вопроса: практическую и эмоциональную. Молдова не собиралась вступать в НАТО, — ее нейтралитет прописан в Конституции страны. Но если граждане решат вынести этот вопрос на референдум, то это только их право.

— Странно требовать от страны не вступать в НАТО, если она не может этого сделать по собственному законодательству, — отмечает эксперт. — Молдова могла бы провести референдум по этому вопросу, но на сегодняшний день это нереально. Вступление страны в Североатлантический альянс поддерживают лишь около 37% граждан.

Второй момент более эмоциональный: по какому праву Россия требует от суверенной и независимой Молдовы куда-то вступать или не вступать. Почему судьба государства решается в Москве, будто СССР не распался в 1991 году.

Это даже оскорбительно для Молдовы, что кто-то собирается решать ее судьбу. И если уж говорить о нейтралитете, то напомню — российская армия держит на молдавской территории свою армию.

— Откуда могло появиться такое требование со стороны РФ?

— Могу предположить, что Кремль присоединил вопрос Грузии и Молдовы к переговорам с Украиной с одной целью — дать сигнал Западу, что Россия рассматривает Тбилиси и Кишинев как сферы своего влияния.

И Молдова тут сталкивается с еще одной проблемой — в сентябре в стране пройдут парламентские выборы. Кремль прикладывает громадные усилия, чтобы провести пророссийские силы и создать парламентское большинство.

— Удастся ли РФ получить письменные договоренности от Запада?

— Нет, абсолютно. Во-первых, я сомневаюсь, что кто-то может подписать такие гарантии. Поскольку в Будапештском меморандуме от 1994 года, в рамках которого Украина передала России ядерное оружие, также было прописано сохранение территориальной целостности страны. Но это не соблюдается.

Во-вторых, НАТО может дать только один документ о том, что в ближайшее время не планирует принимать в свои ряды Молдову, Грузию и Украину. Поставить под запрет — это невозможно.

— Если такие гарантии все же будут получены, то может ли это препятствовать объединению Молдовы и Румынии, которая входит в альянс?

— Нет, не думаю. Молдова же будет объединяться с Румынией, а не с НАТО. И это также будет вопросом референдума. Но в любом случае пока ни Румыния, ни Молдова не педалируют этот вопрос.

В Кишиневе и Бухаресте считают, что необходимо объединяться в составе Европейского союза. В ближайшие несколько лет будет ясно, как движется процесс евроинтеграции Молдовы. Если все пройдет нормально, то тема отодвинется на далекую перспективу.