Впервые в истории Великобритания и Франция объявили о готовности координировать применение своих ядерных арсеналов. Об этом 9 июля заявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

По их словам, «любая экстремальная угроза Европе» получит совместный ответ.

Толчком послужила растущая угроза со стороны России и сомнения в гарантиях безопасности от США.

Власти Великобритании уточнили, что скоординированные действия возможны даже при независимости ядерных потенциалов двух стран.

«Нет такой угрозы, которая бы не вызвала реакцию обеих стран», — говорится в заявлении.

Для Франции это особенно значимо: Париж традиционно дистанцировался от ядерных механизмов НАТО и отказывался от участия в американской программе совместного использования оружия. Однако теперь Франция и Британия создадут совместную группу надзора за ядерной политикой и операциями, которую возглавят сотрудники Елисейского дворца и британского Кабинета министров.

Франция располагает собственным ядерным арсеналом: подводными ракетоносцами и авиацией. Великобритания — подводным флотом с американскими ракетами Trident, но также планирует оснастить истребители F-35A ядерным вооружением. Впервые за десятилетия Лондон вернет ядерный компонент на самолеты.

Ранее, в 1995 году, страны уже заявляли в декларации, что угрозы одной из них неизбежно касаются и другой. Но открытая координация именно ядерной политики — шаг беспрецедентный.

По словам бывшего представителя НАТО Камиля Грана, это «серьезный сдвиг», особенно с учетом сравнительно скромных арсеналов двух стран. Эксперты допускают, что речь может идти и о согласованной ротации атомных подлодок.

Дополнительно был подписан новый оборонный пакт «Ланкастер-хаус 2.0». Он включает совместную разработку ракет нового поколения Storm Shadow, средств радиоэлектронной борьбы и применения ИИ в боевых операциях.

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