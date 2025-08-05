Группа демократов в Палате представителей США потребовала от Дональда Трампа признать независимость Палестины. Более десятка конгрессменов подписали письмо, которое направят президенту и госсекретарю Марко Рубио.
Инициатор обращения — конгрессмен Ро Кханна из Калифорнии. Его поддержали прогрессивные демократы, в том числе Грег Касар из Техаса, Прамилла Джаяпал из штата Вашингтон и Максвелл Фрост из Флориды.
В письме говорится: «Этот трагический момент показал миру, что признание права палестинцев на самоопределение нельзя больше откладывать. Их жизнь и права как народа и нации необходимо немедленно защитить».
Требование прозвучало на фоне предупреждений правозащитников о катастрофическом голоде в Газе. Уже более 160 палестинцев скончались от голода.
Ранее Франция и Канада пообещали признать палестинское государство на Генассамблее ООН в сентябре. Великобритания заявила, что сделает то же самое, если Израиль не согласится на перемирие до сентября.
Авторы письма уточняют, что будущая Палестина должна признать Израиль и гарантировать его безопасность, включая разоружение и отказ ХАМАС от власти. Аналогичный план недавно предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
Кханна сообщил, что отправит письмо после 16 сентября, когда начнется сессия Генассамблеи ООН. Он отметил, что инициатива за неделю получила «огромную поддержку» в Конгрессе.
Однако Белый дом отвергает этот подход. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что Трамп считает признание Палестины неприемлемым и называет это «наградой для ХАМАС».
На прошлой неделе спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Газу, чтобы оценить ситуацию с доставкой помощи. Трамп заявил, что Вашингтон выделяет средства «чтобы накормить людей». Это резкий сдвиг в его риторике — ранее он никак не реагировал на сообщения о голоде в Газе.
Тем временем в Конгрессе начали появляться разногласия по израильскому вопросу. Даже некоторые республиканцы, включая Марджори Тейлор Грин, назвали происходящее в Газе «геноцидом».
Хотя попытка запретить продажу оружия Израилю провалилась, рекордное число сенаторов-демократов проголосовало за ограничение поставок наступательных вооружений.