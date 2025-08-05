Группа демократов в Палате представителей США потребовала от Дональда Трампа признать независимость Палестины. Более десятка конгрессменов подписали письмо, которое направят президенту и госсекретарю Марко Рубио.

Инициатор обращения — конгрессмен Ро Кханна из Калифорнии. Его поддержали прогрессивные демократы, в том числе Грег Касар из Техаса, Прамилла Джаяпал из штата Вашингтон и Максвелл Фрост из Флориды.

В письме говорится: «Этот трагический момент показал миру, что признание права палестинцев на самоопределение нельзя больше откладывать. Их жизнь и права как народа и нации необходимо немедленно защитить».

Требование прозвучало на фоне предупреждений правозащитников о катастрофическом голоде в Газе. Уже более 160 палестинцев скончались от голода.

Ранее Франция и Канада пообещали признать палестинское государство на Генассамблее ООН в сентябре. Великобритания заявила, что сделает то же самое, если Израиль не согласится на перемирие до сентября.

Авторы письма уточняют, что будущая Палестина должна признать Израиль и гарантировать его безопасность, включая разоружение и отказ ХАМАС от власти. Аналогичный план недавно предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кханна сообщил, что отправит письмо после 16 сентября, когда начнется сессия Генассамблеи ООН. Он отметил, что инициатива за неделю получила «огромную поддержку» в Конгрессе.