В Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В ответ на волну недовольства президент Дональд Трамп распорядился направить в город около 700 морских пехотинцев, которые присоединились к ранее размещенным частям Национальной гвардии. Это решение вызвало резкую критику со стороны губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который выступил с юридическим протестом против ввода военных.

По данным Минобороны, морские пехотинцы прибыли в Лос-Анджелес утром во вторник и теперь действуют совместно с примерно 2 100 военнослужащими Национальной гвардии, которые уже размещены в Лос-Анджелесе. Представители Северного командования США заявили, что морпехи «гармонично интегрируются» с гвардейцами и помогут в защите федеральных служащих и объектов. Особо подчеркивается, что они обучены методам деэскалации, контролю за толпой и соблюдению правил применения силы.

В связи с обострением ситуации, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс во вторник вечером объявила комендантский час в центре города.

«Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса — держитесь подальше», — предупредила Басс. Нарушителям грозит арест и судебное преследование.

Эскалация напряженности началась в воскресенье, когда тысячи протестующих вышли на улицы, выражая протест против военного вмешательства. Демонстранты пытались помешать задержаниям мигрантов, прокалывали шины служебных автомобилей, поджигали их, а также бросали в полицию камни и другие предметы. В ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Во вторник представители штата Калифорния обратились в федеральный суд с просьбой ограничить использование морской пехоты и Национальной гвардии в ответ на протесты. Днем ранее штат подал иск против администрации Дональда Трампа, обвинив президента в том, что он ввел Национальную гвардию без согласования с губернатором Гэвином Ньюсомом.

Губернатор публично назвал такие действия «незаконными и аморальными». В одном из своих сообщений в соцсетях Ньюсом заявил, что Трамп «незаконно федерализировал Национальную гвардию» и подчеркнул: «Мы подаем в суд».

Ко вторнику полицейское управление Лос-Анджелеса (LAPD) сообщило об аресте как минимум 146 человек с начала протестов.

Акции протеста против политики администрации Дональда Трампа, начавшиеся в Лос-Анджелесе, распространились по всей стране. Во вторник тысячи человек вышли на улицы крупных американских городов — Нью-Йорка, Чикаго и Вашингтона — выражая солидарность с демонстрантами в Калифорнии и выступая против вмешательства федеральных сил в гражданские протесты.

В Нью-Йорке прошла многотысячная акция. Несмотря на общий мирный характер митинга, произошли столкновения с полицией. Протестующие осудили рейды ICE и раскритиковали расширенное использование федеральных сил для подавления гражданского недовольства.

В Вашингтоне десятки человек приняли участие в протестах у офисов ICE. По словам организаторов, это лишь подготовка к масштабной общенациональной акции, запланированной на субботу, 14 июня — в день проведения военного парада по инициативе президента Трампа. Массовое движение под названием "No Kings" (в переводе — «Никаких королей») ожидает участие миллионов людей по всей стране. Активисты заявляют, что хотят противопоставить параду «силы и показухи» мирный протест за демократию и права человека.

Тем временем Минюст США готовится к протестным выходным: федеральных прокуроров просят быть начеку. В четверг высокопоставленные чиновники ведомства направили директиву во все окружные прокуратуры страны, а также в уголовное управление министерства.

Как многие отмечают, антимиграционные меры Трампа не только спровоцировали волнения, но и стали политическим катализатором, усилив позиции его оппонентов. В 2020 году после убийства Джорджа Флойда демократы сумели обернуть ситуацию в свою пользу, мобилизовав электорат.