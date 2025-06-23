Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, прибывший в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, передаст ему письмо верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в письме содержится просьба к российскому президенту поддержать Иран после атак США на ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо. Собеседники Reuters отметили, что Тегеран «пока не впечатлен» позицией Москвы и ожидает более активных действий со стороны России. О какой именно помощи идет речь, источники не уточнили.

Аракчи в эфире иранской государственной телерадиокомпании заявил, что Иран и Россия ведут тесные консультации, направленные на противодействие общим угрозам.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России», — заявил Аракчи.

Путин ранее осудил действия Израиля и подчеркнул, что Иран имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях. Он также заявил о необходимости гибкости в переговорах между сторонами и выразил готовность Москвы выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Как пишет Reuters, эту инициативу Путин также озвучил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Однако американский лидер ответил: «Сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя», имея в виду продолжающуюся войну в Украине.

Израильский телеканал Kan ранее сообщил, что до американских ударов по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане российская сторона передала Вашингтону обращение с призывом не атаковать Иран.