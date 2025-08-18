В ночь на понедельник российская армия нанесла массированные удары по нескольким городам Украины. Под обстрелом оказались Харьков, Одесская, Запорожская и Донецкая области.

В Харькове жертвами атаки стали как минимум пять человек, среди них — ребенок. Еще не менее 20 получили ранения, шесть из них — дети, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. В результате попадания дрона в двух подъездах здания вспыхнул пожар.

«В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом — пылает последний этаж», — отметил Терехов. Пять человек считаются пропавшими без вести. В городе объявлен траур.

Одесская область также подверглась атаке. По данным Главного управления ГСЧС Украины в регионе, в результате удара возник масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. Как сообщалось ранее, пострадали терминалы азербайджанской госнефтекомпании SOCAR.

В Запорожье в результате российского удара пострадали шесть человек, в том числе подросток, сообщили в ГСЧС Украины.

«Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожары», — говорится в сообщении.