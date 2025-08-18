В ночь на понедельник российская армия нанесла массированные удары по нескольким городам Украины. Под обстрелом оказались Харьков, Одесская, Запорожская и Донецкая области.
В Харькове жертвами атаки стали как минимум пять человек, среди них — ребенок. Еще не менее 20 получили ранения, шесть из них — дети, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. В результате попадания дрона в двух подъездах здания вспыхнул пожар.
«В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом — пылает последний этаж», — отметил Терехов. Пять человек считаются пропавшими без вести. В городе объявлен траур.
Одесская область также подверглась атаке. По данным Главного управления ГСЧС Украины в регионе, в результате удара возник масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. Как сообщалось ранее, пострадали терминалы азербайджанской госнефтекомпании SOCAR.
В Запорожье в результате российского удара пострадали шесть человек, в том числе подросток, сообщили в ГСЧС Украины.
«Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожары», — говорится в сообщении.
По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, взрывной волной и обломками повреждены жилые дома и торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс.
«Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии, госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья», — добавил он.
В Донецкой области за прошедшие сутки погибли трое мирных жителей и еще семеро получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
«За 17 августа россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Новогригорьевке, 1 в Доброполье. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения», — написал он в телеграм-канале.
В украинских ВС уточнили, что россияне атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 140 ударными беспилотниками Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. По данным пресс-службы, ПВО уничтожило 88 дронов, однако попадания ракет и беспилотников были зафиксированы в 25 населенных пунктах.