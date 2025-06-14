Израильские вооруженные силы в субботу сообщили об атаке военных целей в иранской столице Тегеране, одновременно зафиксировав запуск ракет из Ирана в направлении Израиля. Системы перехвата приведены в действие для нейтрализации угрозы.

Военное командование Израиля выпустило экстренное заявление, в котором говорится, что «население получило указание войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейших указаний». Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране.

Военные Израиля заявили, что идентифицировали ракеты, запущенные с иранской территории, и активировали системы противоракетной обороны для их перехвата.

Иранское государственное телевидение подтвердило начало новых ракетных ударов по израильской территории, что свидетельствует об эскалации напряженности между двумя странами.

События стали прямым продолжением израильской операции «Восстающий лев», начатой в ночь на 13 июня. Тель-Авив мотивировал свои действия угрозой создания Тегераном ядерного оружия. Удары были направлены против военных баз и ядерных центров, включая ключевое предприятие по обогащению урана в Натанзе в провинции Исфахан. Международное агентство по атомной энергии сообщило о серьезных повреждениях надземных сооружений объекта и его электрической инфраструктуры.

Среди жертв атак — высшие военные чины Ирана, в том числе командующий Революционной гвардии Ирана (КСИР) Хосейн Салами, а также ведущие специалисты ядерной программы. По предварительным данным, общие потери в Иране составили минимум 78 погибших и свыше 320 раненых.

В ответ Тегеран запустил операцию «Истинное обещание-3», проведя несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Зафиксировано прямое попадание в центре Израиля — погибли четыре человека, около 70 пострадали. Иранская сторона заявила об успешных ударах по зданию министерства обороны в Тель-Авиве и военным объектам.