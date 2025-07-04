ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Китай: если бы мы помогали России — война бы уже закончилась
Министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин не оказывает России никакой поддержки в Украине, иначе конфликт давно бы завершился
Китай: если бы мы помогали России — война бы уже закончилась
Министр иностранных дел Китая Ван И / AP
4 июля 2025 г.

Министр иностранных дел Китая Ван И отверг обвинения в том, что Пекин оказывает Москве военную или финансовую помощь в войне в Украине.

«Если бы Китай действительно поддерживал Россию, этот конфликт давно бы закончился», — заявил он на встрече с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. Об этом сообщили источники издания South China Morning Post.

По данным издания, Ван И объяснил, что Пекин не заинтересован в поражении Москвы, поскольку в этом случае Вашингтон сосредоточит все внимание на Китае. Поэтому, по его словам, затягивание конфликта играет на руку Пекину. Такая откровенность, отмечает SCMP, удивила европейских чиновников.

Министр также осудил решение Брюсселя включить китайские банки в новый пакет антироссийских санкций. Пекин предупредил о возможных ответных мерах.

Официальный релиз ЕС по итогам встречи сообщает, что Каллас назвала опасным любое сотрудничество китайских компаний с Россией и потребовала прекратить поддержку российского ВПК. Также она выступила за немедленное прекращение огня в Украине.

МИД Китая, в свою очередь, подчеркнул приверженность Пекина миру, диалогу и сотрудничеству.

«Китай — это не США, и не следует проецировать американский путь развития на нас», — добавил Ван И.

Китай неоднократно заявлял о своей нейтральной позиции по Украине. В 2023 году Пекин даже представил свой план урегулирования.

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