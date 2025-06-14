ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран мстит Израилю: есть погибший
Погиб один израильтянин и ранены 14 в Галилее: Тегеран отвечает на удары по ядерным объектам
Иран мстит Израилю: есть погибший
Иранские ракеты летят в сторону Израиля, вид с Ашкелона / Reuters
14 июня 2025 г.

Один человек погиб и 14 получили ранения в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Тамре в Нижней Галилее, сообщили израильские СМИ в субботу. Иран продолжает ракетные атаки в ответ на израильские удары по ядерным объектам.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила: «Бригады зафиксировали 14 пострадавших в двухэтажном доме в Западной Галилее, включая одного в критическом состоянии и остальных с различной степенью тяжести ранений». Иордания закрыла воздушное пространство на фоне новой волны атак между Израилем и Ираном.

Израильские военные разрешили гражданам покинуть укрытия после оценки ситуации. «По результатам оценки обстановки командование тыла опубликовало, что теперь разрешается покидать защищенные пространства во всех районах страны и оставаться рядом с ними», — говорится в заявлении военных.

Пожарная служба Израиля сообщила о множественных попаданиях в жилые здания. «Несколько инцидентов были зарегистрированы в командных центрах пожарно-спасательной службы в прибрежном и северном округах, с попаданиями в жилые здания и пожаром на открытой местности», — заявил представитель службы Таль Волбовиц.

Тем временем Иран подтвердил атаку на нефтебазу «Шахран» в Тегеране, но заявил о контроле ситуации. «Объем топлива в атакованном резервуаре был невысок, и ситуация полностью под контролем», — сообщило агентство SHANA. В социальных сетях распространились видеокадры: на нем видно огромное пламя в столице Ирана после израильского по нефтяной инфраструктуре в Тегеране.

Конфликт обострился после израильской операции «Восстающий лев» 13 июня против иранских ядерных объектов, включая ключевое предприятие в Натанзе. Погиб командующий Революционной гвардии (КСИР), глава Генштаба и ведущие ядерщики, всего в Иране погибли не менее 78 человек.

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