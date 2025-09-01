Совет министров ОБСЕ постановил закрыть все структуры, связанные с Минской группой. Она была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, однако ее работа завершилась провалом. Фактически деятельность группы прекратилась в феврале 2022 года, когда ее сопредседатели — Россия, США и Франция — приостановили взаимодействие.
«Секретариату ОБСЕ поручено не позднее 1 декабря 2025 года завершить решение административных и технических вопросов, связанных с закрытием указанных структур», — сообщили в МИД Азербайджана.
Как в беседе с TRT на русском подчеркивает Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, для Баку это решение имеет огромное значение: «Минская группа — символ оккупации, обмана и трагедии, связанной с Карабахским конфликтом. Она представляла собой рычаг внешнего влияния, созданный для защиты политических и геополитических интересов других игроков, а не для того, чтобы по-настоящему урегулировать конфликт между странами».
Все эти годы группа оставалась раздражающим фактором, который подрывал безопасность и стабильность в регионе. «Поэтому крайне важно, чтобы Минская группа ОБСЕ была упразднена. С соответствующей инициативой уже выступили Азербайджан и Армения, и, вероятно, в ближайшее время мы официально услышим о полном роспуске этого механизма, который долгие годы только приносил страдания народам региона и служил инструментом внешнего давления», — заключил он.
С этим мнением согласен политолог Ильгар Велизаде. Он подчеркивает: решение носит не только символический характер, но и формирует новую постконфликтную геополитическую реальность, в которой стороны самостоятельно договариваются по всем вопросам.
«Важно подчеркнуть, что за годы своего существования Минская группа фактически не легитимизировала реальные усилия по прекращению противостояния, а, наоборот, стала инструментом его затягивания на международной правовой арене. ОБСЕ выступала базовой площадкой для урегулирования, однако бездеятельность Минской группы привела к «заморозке» конфликта. Это создавало условия для усиления сепаратистских тенденций и потенциальной угрозы отдаления Карабаха от Азербайджана», — отметил он TRT на русском.
Сегодня все это осталось в прошлом, продолжает Велизаде. Сам факт ее роспуска означает, что конфликт в политико-правовой плоскости стал историей. И это позитивный шаг, способный укрепить новую архитектуру безопасности на Южном Кавказе.
Другой позитивный момент — упразднение Минской группы приблизит подписание мирного договора между Ереваном и Баку. «Этот процесс создает основу для того, чтобы соглашение между Арменией и Азербайджаном было устойчивым, — считает эксперт. — Это соответствует ожиданиям сторон и может обеспечить формирование новых, легитимных и конструктивных отношений между ними».