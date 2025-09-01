Совет министров ОБСЕ постановил закрыть все структуры, связанные с Минской группой. Она была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, однако ее работа завершилась провалом. Фактически деятельность группы прекратилась в феврале 2022 года, когда ее сопредседатели — Россия, США и Франция — приостановили взаимодействие.

«Секретариату ОБСЕ поручено не позднее 1 декабря 2025 года завершить решение административных и технических вопросов, связанных с закрытием указанных структур», — сообщили в МИД Азербайджана.

Как в беседе с TRT на русском подчеркивает Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, для Баку это решение имеет огромное значение: «Минская группа — символ оккупации, обмана и трагедии, связанной с Карабахским конфликтом. Она представляла собой рычаг внешнего влияния, созданный для защиты политических и геополитических интересов других игроков, а не для того, чтобы по-настоящему урегулировать конфликт между странами».

Все эти годы группа оставалась раздражающим фактором, который подрывал безопасность и стабильность в регионе. «Поэтому крайне важно, чтобы Минская группа ОБСЕ была упразднена. С соответствующей инициативой уже выступили Азербайджан и Армения, и, вероятно, в ближайшее время мы официально услышим о полном роспуске этого механизма, который долгие годы только приносил страдания народам региона и служил инструментом внешнего давления», — заключил он.