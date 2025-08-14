Президент США Дональд Трамп готовится предложить президенту России Владимиру Путину доступ к природным ресурсам Аляски как стимул к прекращению войны в Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

Среди других возможных предложений — частичная отмена санкций против российской авиационной промышленности. Это может включать снятие запретов на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов.

По информации издания, рассматривается также предоставление Москве доступа к редкоземельным минералам на оккупированных территориях Украины.

В частности, речь идет о двух крупнейших месторождениях лития, расположенных на захваченных Россией территориях.

«Существует ряд стимулов, одним из которых может стать потенциальная сделка о минералах и редкоземельных металлах», — заявил источник The Telegraph.