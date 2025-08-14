ПОЛИТИКА
Аляска в обмен на мир?
Дональд Трамп рассматривает возможность предложить Владимиру Путину доступ к ресурсам Аляски и частичную отмену санкций в обмен на завершение войны в Украине
Трамп готовит для Путина «ресурсную сделку» ради завершения войны / Reuters
14 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп готовится предложить президенту России Владимиру Путину доступ к природным ресурсам Аляски как стимул к прекращению войны в Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник. 

Среди других возможных предложений — частичная отмена санкций против российской авиационной промышленности. Это может включать снятие запретов на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов. 

По информации издания, рассматривается также предоставление Москве доступа к редкоземельным минералам на оккупированных территориях Украины. 

В частности, речь идет о двух крупнейших месторождениях лития, расположенных на захваченных Россией территориях.  

«Существует ряд стимулов, одним из которых может стать потенциальная сделка о минералах и редкоземельных металлах», — заявил источник The Telegraph. 

В подготовке Трампа к встрече участвует министр финансов США Скотт Бессент. Он изучает варианты экономических уступок, которые Вашингтон мог бы предложить России. 

The Telegraph напоминает, что весной США и Украина подписали соглашение о недрах, предоставившее Вашингтону привилегированный доступ к проектам по разработке редкоземельных металлов на украинской территории.  

Сделка предполагает создание совместного инвестиционного фонда восстановления Украины и рассматривается сторонами как гарантия безопасности для Киева. При этом часть месторождений находится на территориях, контролируемых Россией. 

