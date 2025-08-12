Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Встреча завершилась совместной пресс-конференцией в резиденции турецкого лидера.
Кавелашвили отметил значение стратегического партнерства и дружбы между двумя странами. Он сообщил, что пригласил Эрдогана в Тбилиси для проведения заседания Высшего совета сотрудничества. По его словам, Турция оказывает Грузии важную поддержку, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.
Президент Грузии подчеркнул, что Анкара также играет ключевую роль в процессе евроинтеграции его страны. Он поблагодарил Эрдогана за вклад в этот процесс.
Отдельное внимание было уделено роли Грузии в азербайджано-армянских мирных переговорах. Кавелашвили назвал трехсторонний формат Азербайджан–Турция–Грузия примером успешного взаимодействия, взаимного уважения территориальной целостности и укрепления региональной безопасности.
Говоря о международных вопросах, Кавелашвили отметил, что усилия Турции и личная роль Эрдогана имеют ключевое значение для установления мира между сторонами войны в Украине. Он подчеркнул, что этот вклад важен для стабилизации ситуации в Черном море и достижения диалога между конфликтующими сторонами.
Стороны также говорили о сотрудничестве в области энергетики, торговли и транспорта. Кавелашвили напомнил, что Турция является главным торговым партнером Грузии. Лидеры рассмотрели пути увеличения товарооборота, расширения экспорта и возможности, которые дают соглашения о свободной торговле.
Обсуждались и крупные инфраструктурные проекты, включая нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан и железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс. Кавелашвили подчеркнул, что эти инициативы придают политическому сотрудничеству новый импульс.
Он отметил, что встреча стала подтверждением твердой воли двух стран к углублению взаимодействия во всех сферах.