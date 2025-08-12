Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Встреча завершилась совместной пресс-конференцией в резиденции турецкого лидера.

Кавелашвили отметил значение стратегического партнерства и дружбы между двумя странами. Он сообщил, что пригласил Эрдогана в Тбилиси для проведения заседания Высшего совета сотрудничества. По его словам, Турция оказывает Грузии важную поддержку, особенно в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Президент Грузии подчеркнул, что Анкара также играет ключевую роль в процессе евроинтеграции его страны. Он поблагодарил Эрдогана за вклад в этот процесс.

Отдельное внимание было уделено роли Грузии в азербайджано-армянских мирных переговорах. Кавелашвили назвал трехсторонний формат Азербайджан–Турция–Грузия примером успешного взаимодействия, взаимного уважения территориальной целостности и укрепления региональной безопасности.

Говоря о международных вопросах, Кавелашвили отметил, что усилия Турции и личная роль Эрдогана имеют ключевое значение для установления мира между сторонами войны в Украине. Он подчеркнул, что этот вклад важен для стабилизации ситуации в Черном море и достижения диалога между конфликтующими сторонами.