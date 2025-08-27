Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция официальной Москвы вызывают в Баку разочарование и недовольство. Об этом телеканалу Al Arabiya заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Во-первых, этого не должно было произойти. В случае атак беспилотников на российские аэропорты объявляется режим «Ковер», и все самолеты получают сигнал и разворачиваются. За две недели до катастрофы то же самое произошло с нашим судном. Тогда пилоты получили сигнал и вернулись. На этот раз сигнал подали уже после того, как самолет был подбит. Значит, это сделали, чтобы ввести в заблуждение расследование. По самолету ударили дважды. Только профессионализм пилотов позволил ему совершить посадку, и, к счастью, в Казахстане, а не в России», — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что даже после этого инцидента в Баку не хотели ухудшать отношения с Россией:

«Ситуация крайне серьезная для наших двусторонних отношений. Но не мы хотели их ухудшения. Наши люди были разочарованы, рассержены. Мы ждали окончания расследования, но затем начались необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты, а в официальной информации заявили, что они умерли от сердечного приступа. Даже если они совершили преступление 20 лет назад — это же люди. С ними нельзя так обращаться. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим проявлений агрессии или неуважения», — подчеркнул Алиев.