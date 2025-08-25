НОВАЯ СИРИЯ
2 мин чтения
Сирия требует остановить Израиль
Дамаск призывает исламские страны отвергнуть любые попытки узаконить израильскую оккупацию
Сирия требует остановить Израиль
Министр иностранных дел временного правительства Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани / Reuters
25 августа 2025 г.

Сирия «решительно осуждает» вторжение израильских военных в район Бейт-Джинн на юге страны, назвав его «опасной эскалацией», сообщило государственное агентство SANA. По данным Дамаска, в операции участвовали более 60 солдат и 11 военных машин, которые заняли холм Таль Бат-аль-Варда у подножия горы Хермон и открыли огонь по гражданским.

Министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани, выступая на заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде, заявил, что Израиль нарушает соглашение о разъединении войск 1974 года, размещая разведывательные пункты и блокпосты на юге Сирии, включая провинцию Эс-Сувейда. Он обвинил Тель-Авив в попытках подорвать национальное единство и спровоцировать межконфессиональную рознь, используя Голанские высоты как плацдарм для захвата новых территорий.

Аш-Шейбани призвал исламские страны занять «честную и смелую позицию» против действий Израиля в Газе и Сирии, а также поддержать Сирию на международных форумах, чтобы отвергнуть «попытки легитимизировать израильскую оккупацию». Дамаск также осудил контроль Израиля над районом у горы Хермон, назвав его «вопиющим нарушением» суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Читайте также

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как президент Сирии Ахмед аш-Шара подтвердил, что его правительство ведет «продвинутые» переговоры с Израилем о соглашении по безопасности. Данное соглашение предусматривает отвод израильских войск к «линиям перемирия 1974 года».

Ранее в понедельник израильские силы вошли в несколько деревень провинции Кунейтра, включая Джбата аль-Хашаб, Транджа, аль-Рафид и другие, провели обыски в домах и отступили. Это последовало за аналогичным рейдом в пятницу, когда израильские войска установили блокпосты и задержали несколько гражданских лиц в Кунейтре и Даръа. Сирия призывает международное сообщество решительно противостоять этим действиям, подчеркивая, что они препятствуют восстановлению стабильности.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us