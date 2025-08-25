Сирия «решительно осуждает» вторжение израильских военных в район Бейт-Джинн на юге страны, назвав его «опасной эскалацией», сообщило государственное агентство SANA. По данным Дамаска, в операции участвовали более 60 солдат и 11 военных машин, которые заняли холм Таль Бат-аль-Варда у подножия горы Хермон и открыли огонь по гражданским.

Министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани, выступая на заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде, заявил, что Израиль нарушает соглашение о разъединении войск 1974 года, размещая разведывательные пункты и блокпосты на юге Сирии, включая провинцию Эс-Сувейда. Он обвинил Тель-Авив в попытках подорвать национальное единство и спровоцировать межконфессиональную рознь, используя Голанские высоты как плацдарм для захвата новых территорий.

Аш-Шейбани призвал исламские страны занять «честную и смелую позицию» против действий Израиля в Газе и Сирии, а также поддержать Сирию на международных форумах, чтобы отвергнуть «попытки легитимизировать израильскую оккупацию». Дамаск также осудил контроль Израиля над районом у горы Хермон, назвав его «вопиющим нарушением» суверенитета и территориальной целостности Сирии.